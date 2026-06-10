Anthropic présente Claude Fable 5, capable de trouver des vulnérabilités dans Linux et macOS

Anthropic a annoncé sa nouvelle génération de modèles d'IA, Claude Fable 5 et Claude Mythos 5. Les développeurs soulignent que la caractéristique principale de ces modèles est leur capacité à effectuer des tâches complexes en plusieurs étapes de manière autonome pendant plusieurs heures sans intervention constante de l'utilisateur. Alors que Claude Fable 5 est actuellement disponible pour le grand public, la version plus puissante Mythos 5 est utilisée dans le cadre du programme fermé Project Glasswing, axé sur la cybersécurité et la recherche biologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le modèle Claude Fable 5 est basé sur la technologie Claude Mythos, qui a fait ses preuves dans l'identification et la correction de failles de sécurité dans Linux, macOS, Firefox et d'autres grands projets logiciels. Selon les représentants d'Anthropic, les nouveaux modèles peuvent terminer de manière autonome des projets qui nécessitaient auparavant une équipe de spécialistes. Par exemple, en collaboration avec Stripe, le modèle a aidé à migrer une base de code Ruby de 50 millions de lignes, une tâche qui aurait pris des mois manuellement.

Ethan Mollick, professeur à la Wharton Business School, a également salué les capacités du modèle. Il a indiqué avoir soumis à Claude Fable 5 un cahier des charges technique de 19 pages pour créer un outil d'analyse, et le modèle a développé une solution logicielle complète en neuf heures et demie sans aucune intervention. De plus, les capacités multimodales du modèle ont été démontrées en jouant de manière autonome au jeu Pokémon FireRed en se basant uniquement sur les images à l'écran.

Parallèlement à la sortie des nouveaux modèles, Anthropic a renforcé son système de sécurité. Si le système détecte des requêtes liées à des cyberattaques, à la création d'exploits ou à la synthèse de substances chimiques, il redirige automatiquement l'utilisateur vers un modèle plus faible de la génération précédente (Opus 4.8). L'entreprise souligne que de telles mesures sont nécessaires pour le déploiement sécurisé de systèmes d'IA puissants capables de fonctionner longtemps sans intervention humaine.