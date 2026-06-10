Meta et Reliance vont construire un grand centre de données IA en Inde

Alors que les géants de la technologie cherchent à acquérir la puissance de calcul nécessaire pour entraîner et déployer des systèmes d'IA, Meta lance son premier projet d'infrastructure en Inde. En partenariat avec le conglomérat Reliance Industries, l'entreprise construira un centre de données adapté à l'IA de 168 mégawatts à Jamnagar, dans l'État du Gujarat. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans les relations de longue date entre Meta et Reliance. Auparavant, Meta avait investi plusieurs milliards de dollars dans Jio Platforms, une filiale de Reliance. Selon le nouvel accord, Meta louera des capacités dans l'installation de Jamnagar. Le centre fonctionnera grâce à des sources d'énergie renouvelables et utilisera de l'eau de mer dessalée pour son refroidissement.

L'Inde devient actuellement l'un des marchés les plus attractifs pour l'infrastructure IA. Des entreprises comme Microsoft, Amazon, Google et OpenAI ont déjà annoncé des projets dans le pays. Le gouvernement indien cherche également à attirer des investissements en introduisant des avantages fiscaux pour les fournisseurs de services cloud étrangers jusqu'en 2047.

Selon les données, la capacité des centres de données en Inde devrait passer de 375 mégawatts en 2020 à 1,5 gigawatt d'ici 2025. Les analystes du secteur prévoient que ce chiffre dépassera les 8 gigawatts d'ici la fin de la décennie. L'accord conclu avec Meta servira non seulement le marché indien, mais soutiendra également le réseau mondial d'IA de l'entreprise.