Meta et Reliance vont construire un grand centre de données IA en Inde

·0·Technologie
Meta et Reliance vont construire un grand centre de données IA en Inde

Alors que les géants de la technologie cherchent à acquérir la puissance de calcul nécessaire pour entraîner et déployer des systèmes d'IA, Meta lance son premier projet d'infrastructure en Inde. En partenariat avec le conglomérat Reliance Industries, l'entreprise construira un centre de données adapté à l'IA de 168 mégawatts à Jamnagar, dans l'État du Gujarat. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans les relations de longue date entre Meta et Reliance. Auparavant, Meta avait investi plusieurs milliards de dollars dans Jio Platforms, une filiale de Reliance. Selon le nouvel accord, Meta louera des capacités dans l'installation de Jamnagar. Le centre fonctionnera grâce à des sources d'énergie renouvelables et utilisera de l'eau de mer dessalée pour son refroidissement.

L'Inde devient actuellement l'un des marchés les plus attractifs pour l'infrastructure IA. Des entreprises comme Microsoft, Amazon, Google et OpenAI ont déjà annoncé des projets dans le pays. Le gouvernement indien cherche également à attirer des investissements en introduisant des avantages fiscaux pour les fournisseurs de services cloud étrangers jusqu'en 2047.

Selon les données, la capacité des centres de données en Inde devrait passer de 375 mégawatts en 2020 à 1,5 gigawatt d'ici 2025. Les analystes du secteur prévoient que ce chiffre dépassera les 8 gigawatts d'ici la fin de la décennie. L'accord conclu avec Meta servira non seulement le marché indien, mais soutiendra également le réseau mondial d'IA de l'entreprise.

MetaRelianceIntelligence ArtificielleIndeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

OnePlus Turbo 6X : batterie de 7000 mAh et écran 144 Hz pour seulement 220 dollarsOnePlus Turbo 6X : batterie de 7000 mAh et écran 144 Hz pour seulement 220 dollarsAujourd'hui, 05:52Anthropic présente Claude Fable 5, capable de trouver des vulnérabilités dans Linux et macOSAnthropic présente Claude Fable 5, capable de trouver des vulnérabilités dans Linux et macOSAujourd'hui, 04:23Le nouveau satellite russe à haute résolution sera lancé le 2 septembreLe nouveau satellite russe à haute résolution sera lancé le 2 septembreAujourd'hui, 04:21Ouverture d'une enquête sur la publicité 5G en RussieOuverture d'une enquête sur la publicité 5G en RussieAujourd'hui, 03:59Changement de direction chez Lucid Motors : Emad Dlala quitte l'entrepriseChangement de direction chez Lucid Motors : Emad Dlala quitte l'entrepriseAujourd'hui, 03:52La messagerie russe Max disparaît de la Huawei AppGalleryLa messagerie russe Max disparaît de la Huawei AppGalleryAujourd'hui, 03:28
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin