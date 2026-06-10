Le meilleur non seulement pour Tesla, mais pour toute l'industrie : Elon Musk fait l'éloge de la puce AI6

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Le meilleur non seulement pour Tesla, mais pour toute l'industrie : Elon Musk fait l'éloge de la puce AI6

Elon Musk a publié sur son compte X les résultats des analyses techniques sur la conception des puces d'intelligence artificielle de Tesla. Selon lui, les retours des experts sont très positifs et l'équipe de développement a fait preuve d'un haut niveau de compétence. Musk a particulièrement mis en avant la future puce AI6. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le milliardaire estime qu'en tenant compte du rendement des produits utilisables, cette puce pourrait établir un record en termes de puissance de calcul IA utile par galette de silicium. En septembre dernier, Elon Musk a annoncé le projet Tesla AI6, soulignant qu'il avait "toutes les chances d'être la meilleure puce IA au monde."

Tesla AI6 est le successeur de la génération AI5 actuellement en développement. Pour information, la puce AI5 a atteint l'étape du tape-out en avril 2026. Ces puces sont conçues pour alimenter les systèmes de conduite autonome Full Self-Driving, l'entraînement des réseaux neuronaux et le fonctionnement des robots humanoïdes Optimus.

La production de l'AI6 est prévue dans les usines de Samsung au Texas, sur la base d'un processus de fabrication de 2nm. Auparavant, un contrat d'une valeur d'environ 16,5 milliards de dollars avait été signé entre Tesla et Samsung. Musk a souligné que la nouvelle puce offrirait environ deux fois plus de performances que le modèle AI5.

Afin d'augmenter le débit et l'efficacité globale du système, Tesla prévoit d'utiliser la norme de mémoire LPDDR6 au lieu de la LPDDR5X. Après le modèle AI6, une version AI6.5 est également attendue. Cette puce de 2nm sera fabriquée par TSMC dans son usine en Arizona.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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