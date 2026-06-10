Google présente la technologie Gemini 3.5 Live Translate

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Google présente la technologie Gemini 3.5 Live Translate

Google a annoncé un nouveau modèle audio Gemini 3.5 Live Translate conçu pour la traduction vocale en temps réel. Cette technologie vise à rendre la communication entre des personnes parlant des langues différentes plus naturelle et fluide. Contrairement aux systèmes traditionnels fonctionnant par étapes, le nouveau modèle effectue une traduction en flux continu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les développeurs soulignent que Gemini 3.5 Live Translate génère la traduction pendant que l'interlocuteur parle encore, avec un décalage de seulement quelques secondes. Cette approche permet d'éviter les pauses gênantes dans la conversation et de maintenir le rythme du dialogue. Le système peut détecter automatiquement plus de 70 langues et préserve l'intonation, le débit et le volume du locuteur.

La technologie est progressivement intégrée aux produits Google. Pour les clients entreprises, la mise à jour apparaîtra dans Google Meet. Pour le grand public, cette fonctionnalité sera disponible dans l'application Google Translate sur Android et iOS. Le modèle se distingue également par sa résistance aux bruits de fond.

Un « mode écoute » spécial est également introduit pour les propriétaires d'appareils Android. Dans ce mode, il est possible de tenir le téléphone à l'oreille comme lors d'un appel classique et d'écouter le flux audio traduit directement via le haut-parleur. En utilisant des écouteurs, les utilisateurs pourront entendre une parole encore plus fluide et naturelle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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