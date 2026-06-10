Avalanche crée un réacteur à fusion de taille compacte

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Avalanche crée un réacteur à fusion de taille compacte

Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à créer un réacteur à fusion capable de produire de l'énergie, mais les physiciens ont un plan clair pour atteindre cet objectif. Une étape clé consiste à chauffer le combustible de fusion à 10 millions de degrés Celsius, ce qui équivaut presque à la température au centre du Soleil. La startup Avalanche a révélé en exclusivité à TechCrunch que son prototype de bureau a dépassé ce chiffre, parvenant à chauffer le plasma à environ 11 millions de degrés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Seules quelques entreprises dans le monde ont obtenu un tel résultat. Alors que la plupart des startups spécialisées dans la fusion ont dépensé des sommes considérables pour atteindre ce cap, Avalanche affirme y être parvenue avec moins de 50 millions de dollars d'investissement en capital-risque. Les physiciens des plasmas ne mesurent pas la température avec un thermomètre, mais en étudiant l'énergie des particules à l'aide de l'unité kEV (kiloelectron-volt). Les experts estiment qu'un chiffre supérieur à 1 kEV est un résultat sérieux qui attire l'attention mondiale.

La température du plasma est l'une des variables clés dans l'évaluation des expériences de fusion. Si le plasma ne chauffe pas suffisamment, la probabilité que les particules entrent en collision et forment de nouveaux atomes diminue. Mais si le plasma est suffisamment chaud, dense et stable, une réaction de fusion se produit, libérant une quantité énorme d'énergie. Ce succès n'est pas encore une victoire totale, mais il indique que la startup est sur la voie de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme dans son réacteur.

Les prototypes à petite échelle d'Avalanche montrent que l'énergie de fusion peut fonctionner à une échelle plus réduite que ce que pensaient les concurrents. La plupart des startups conçoivent de grands réacteurs produisant des dizaines ou des centaines de mégawatts d'électricité. Si Avalanche parvient à créer un appareil compact et moins coûteux, il pourrait devenir un concurrent sérieux pour de nombreuses technologies, des générateurs diesel aux turbines à gaz naturel.

Bien que l'entreprise n'ait pas encore publié les résultats dans des revues scientifiques, elle a indiqué que le rapport a été vérifié par un physicien du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Alors que la plupart des réacteurs sont des structures massives, Avalanche a choisi une petite taille car les appareils compacts sont plus faciles à améliorer. Le cœur de fusion du dernier appareil de la startup, nommé Jyn, ne mesure que cinq pouces de diamètre.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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