D'anciens employés de SpaceX veulent alimenter l'IA avec l'énergie solaire

Deux anciens spécialistes de SpaceX ont dévoilé un projet inattendu pour les hyperscalers. Ils construisent sur Terre des centrales électriques moins chères et plus rapides à bâtir que les stations à gaz naturel, s'éloignant ainsi des activités liées à l'espace. La startup Ambrosia Energy, qui opérait jusqu'ici dans l'ombre, vise à fournir une énergie continue 24h/24 en combinant des panneaux solaires avec des batteries lithium-ion. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Dans une interview accordée à TechCrunch, Sara Spangelo, fondatrice et présidente d'Ambrosia Energy, a déclaré que l'entreprise prévoit de mettre en service des centrales électriques de toute envergure dans les 12 mois suivant la signature d'un contrat. L'objectif de la startup est d'atteindre une capacité de l'ordre du gigawatt. Pour réduire les coûts, les ingénieurs ont simplifié les packs de batteries : le système se charge lentement pendant la journée et restitue l'énergie progressivement la nuit, ce qui prolonge la durée de vie de l'équipement.

Actuellement, le coût d'un mégawattheure d'énergie dans les centrales à turbine à gaz les plus efficaces est d'environ 107 dollars, et leur construction prend de 5 à 7 ans. Ambrosia promet de réduire ce chiffre à 100 dollars tout en augmentant la fiabilité. C'est particulièrement crucial à l'ère de l'IA, où la consommation d'énergie explose grâce à des technologies comme ChatGPT.

Sara Spangelo et le PDG Ben Longmier ont travaillé auparavant sur le projet Starlink chez SpaceX. Leur startup, Swarm, a été rachetée par l'entreprise d'Elon Musk. Spangelo a acquis de l'expérience chez Google, et Longmier chez Apple. Le projet a actuellement obtenu des investissements de DFJ Growth, les fondateurs transférant leur expertise des technologies spatiales vers le secteur de l'énergie.