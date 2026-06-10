ASML, le plus grand fabricant mondial d'équipements de lithographie, s'est opposé à l'idée de l'Union européenne d'intervenir activement dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. La direction de l'entreprise a souligné que l'indépendance industrielle ne peut être atteinte sans une base de production locale développée, ce qui manque encore à la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le PDG d'ASML, Christophe Fouquet, a noté que la majeure partie de l'activité de l'entreprise est concentrée en Asie. Selon lui, près de 80 % des revenus d'ASML proviennent de clients asiatiques, tandis que les clients européens ne représentent que 1 % de la part totale. Ce chiffre reflète la structure réelle de l'industrie mondiale.

Fouquet a souligné que les initiatives de l'UE visant à renforcer le contrôle doivent tenir compte des limitations régionales existantes. À son avis, toute tentative de « souverainisation » sans une croissance significative de la production locale pourrait être contre-productive, entraînant une baisse de la compétitivité et le départ d'entreprises technologiques d'Europe.

Les responsables de l'UE avaient récemment proposé de durcir les règles d'approvisionnement en puces, exprimant leur intention d'obtenir le droit d'intervenir dans les processus logistiques en cas d'urgence. Parallèlement, Elon Musk s'est également exprimé positivement sur ASML, le qualifiant de plus grande et plus respectée des entreprises européennes.

Pour rappel, ASML était devenue l'entreprise la plus valorisée de l'histoire européenne. De plus, le président du conseil d'administration de TSMC a démenti les rumeurs selon lesquelles l'entreprise ne souhaiterait pas investir dans les équipements de lithographie de nouvelle génération en raison de son approche conservatrice.