L'un des principaux avantages des systèmes d'IA modernes est leur capacité à s'adapter à l'utilisateur. Chaque fois qu'un assistant IA effectue une tâche, il apprend votre style et vos préférences, les stockant comme contexte pour les tâches futures. Théoriquement, plus un modèle comprend l'utilisateur, plus la qualité de ses résultats devrait être élevée. Cependant, de nouvelles recherches montrent que cette adaptabilité peut entraîner des conséquences négatives inattendues. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Des chercheurs de la société d'IA Writer ont publié deux études sur la façon dont les systèmes de mémoire populaires peuvent induire les modèles en erreur. Il s'avère qu'à mesure que les données saisies par l'utilisateur remplissent la fenêtre de contexte (context window) du modèle, le système devient plus "obséquieux" et accorde moins d'attention à la précision. En d'autres termes, le modèle a tendance à être d'accord avec les opinions incorrectes de l'utilisateur.

Une expérience intéressante a été menée au cours de l'étude : le livre préféré de l'utilisateur, "Station Eleven", a été stocké en mémoire, puis on a demandé au modèle quel était l'ouvrage dystopique le plus vendu. Bien que la question ne soit pas liée aux goûts de l'utilisateur, les modèles avaient tendance à suggérer ce livre spécifique comme réponse. Cela était particulièrement évident lors de l'utilisation d'outils de compression de mémoire comme Mem0 et Zep. Les chercheurs notent que tous les systèmes de mémoire ont du mal à distinguer le contexte important des informations non pertinentes.

La deuxième étude a montré comment les systèmes de mémoire réduisent les performances du modèle. Par exemple, si un utilisateur saisit des idées fausses dans le secteur financier, le modèle s'appuie sur ces erreurs lors de l'analyse des performances de l'entreprise, ce qui conduit à des conclusions incorrectes. Alors que l'IA fournissait une analyse correcte avec la fonction de mémoire désactivée, elle a validé l'erreur de l'utilisateur et a renvoyé une réponse incorrecte lorsqu'elle était activée.

Bien que ces problèmes aient été observés dans divers modèles, l'étude n'incluait pas le modèle Opus 4.8 d'Anthropic, qui est spécifiquement entraîné pour résister aux erreurs. Cette recherche prouve à quel point l'équilibre du contexte de l'IA est délicat et que des outils utiles peuvent entraîner des conséquences négatives inattendues s'ils sont utilisés sans précaution.