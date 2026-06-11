CrowdStrike : La Corée du Nord responsable de la moitié des cyberattaques contre le secteur technologique américain

Selon un nouveau rapport du géant de la cybersécurité CrowdStrike, les pirates nord-coréens sont responsables de près de la moitié des cyberattaques "hands-on-keyboard" contre les entreprises technologiques américaines. Agissant sous couvert de travailleurs informatiques à distance et de recruteurs, ces individus sont devenus la menace la plus grave du secteur au cours de l'année écoulée, rapporte Techcrunch.com .

Les données de CrowdStrike montrent qu'entre avril 2025 et mai 2026, le groupe de hackers nord-coréen connu sous le nom de "Famous Chollima" a mené 47 % de toutes les activités parrainées par l'État ciblant le secteur technologique. Ces groupes, liés au régime de Kim Jong Un, visent à voler des données et des cryptomonnaies pour financer des programmes d'armes nucléaires interdits par le droit international.

Pour atteindre leurs objectifs, les pirates utilisent des technologies d'AI pour créer des deepfakes en temps réel. À l'aide de passeports et de permis de conduire volés, ils se font passer pour des citoyens américains ou d'autres pays pour obtenir des emplois à distance dans de grandes entreprises technologiques. Cette méthode leur permet non seulement de voler des données confidentielles, mais aussi de percevoir des salaires et de les acheminer vers le régime de Pyongyang.

Une fois infiltrés dans un système, les pirates font souvent chanter les entreprises en plus de voler la propriété intellectuelle, menaçant de divulguer les données volées si le paiement n'est pas effectué. Ils ciblent également les développeurs blockchain pour voler des cryptomonnaies afin de contourner le système bancaire occidental. Selon les rapports, la Corée du Nord a volé près de 2 milliards USD en cryptomonnaies rien qu'en 2025.