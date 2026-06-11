Opendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisation

La plateforme immobilière basée à San Francisco, Opendoor, a annoncé qu'elle allait cesser ses activités en Inde. Cette décision intervient seulement deux ans après le début de son expansion dans le pays. Le PDG, Kaz Nejatian, a cité comme raison principale la stratégie de rapatrier les opérations aux États-Unis et de passer à des équipes plus petites basées sur l'IA. C'est ce qu'a rapporté Techcrunch.com rapporte .

Cette mesure a suscité de nombreux débats dans la Silicon Valley. Les investisseurs et les experts en externalisation considèrent qu'il s'agit d'un premier exemple de la manière dont les technologies d'IA remodèlent l'économie des centres d'externalisation mondiaux comme l'Inde. Opendoor avait auparavant constitué une équipe d'environ 250 employés en Inde pour gérer les tâches manuelles dans des systèmes complexes.

Actuellement, l'Inde est le plus grand marché mondial de Global Capability Centers (GCC). Le pays compte plus de 2 100 centres employant 2,36 millions de personnes et générant un revenu annuel de près de 100 milliards de dollars. Cependant, des investisseurs comme Sheel Mohnot, fondateur de Better Tomorrow Ventures, estiment qu'à mesure que le travail manuel est remplacé par l'IA, de nombreux emplois en Inde pourraient être menacés.

L'analyste Phil Fersht de HFS Research souligne qu'il ne s'agit pas simplement d'un transfert d'emplois d'un pays à un autre. Le changement fondamental est que l'IA permet aux entreprises de travailler plus efficacement avec moins de main-d'œuvre. Ce modèle est appelé "Services-as-Software", où les entreprises visent à obtenir des résultats élevés en utilisant des logiciels et l'IA sans augmenter leurs effectifs.