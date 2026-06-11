Starlink connecte les écoles des zones reculées du Paraguay à Internet

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Starlink connecte les écoles des zones reculées du Paraguay à Internet

SpaceX a lancé un projet à grande échelle pour connecter des centaines d'écoles rurales et de centres médicaux au Paraguay à l'Internet par satellite Starlink. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement du pays et l'opérateur public COPACO. Le plan prévoit l'installation de jusqu'à 500 points de connexion dans des zones reculées qui ne disposaient pas auparavant d'une connexion stable. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

À ce jour, 18 points de connexion ont été activés dans les provinces de Presidente Hayes et Boquerón, dans la région du Chaco. Dans certaines écoles, y compris celles accueillant des communautés autochtones, les vitesses Internet atteignent jusqu'à 280 Mbps, avec un minimum garanti de 200 Mbps. Pour de nombreuses localités, il s'agit de la première opportunité d'accéder à Internet moderne.

La nouvelle infrastructure permettra d'étendre l'éducation numérique, de soutenir les programmes sociaux du gouvernement et d'intégrer les établissements médicaux au système de santé national. Le président paraguayen Santiago Pena a qualifié ce projet d'étape importante pour le développement du pays et la réduction de la fracture numérique. Le déploiement complet du réseau de 500 points devrait être achevé d'ici fin 2026.

Pour rappel, Starlink avait déjà connecté des écoles reculées au Kenya au réseau. De plus, grâce à cette technologie, plus de 1 000 élèves et enseignants dans 14 écoles isolées de Bolivie ont obtenu un accès à Internet haut débit.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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