iPhone pour internet, Samsung pour les appels : tendances 2026

Les experts du service de paiement YuKassa et de l'opérateur SberMobayl ont analysé les principales tendances du marché des smartphones au printemps 2026, en étudiant la fidélité des utilisateurs aux marques. Selon l'étude, bien que le volume des ventes sur le marché russe de l'électronique ait augmenté de 18 %, le prix d'achat moyen a chuté de 17 % pour atteindre 11 480 roubles. Les experts attribuent cela à l'allongement de la durée de vie des appareils et à l'intérêt croissant des acheteurs pour des modèles de milieu de gamme fiables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le classement des smartphones, le modèle de base iPhone 11 reste leader pour la deuxième année consécutive. Si le Realme Note 50 occupe la deuxième place, le changement le plus marquant dans le top 5 est la montée en puissance du Samsung Galaxy A16. Ce smartphone s'est hissé à la troisième place, dépassant le médaillé de bronze de l'année dernière, l'iPhone 13, ainsi que les modèles Xiaomi comme le Redmi 9A et le Redmi 9C NFC. Le Redmi 9C NFC conserve sa popularité en occupant la cinquième place.

L'analyse de l'utilisation des appareils a révélé des tendances intéressantes. Il s'avère que les propriétaires d'iPhone consomment 30 % d'internet mobile en plus que les utilisateurs de Samsung et 15 % de plus que les propriétaires de Xiaomi. Cela indique que les utilisateurs de smartphones Apple sont plus actifs sur les contenus en ligne et les réseaux sociaux.

D'un autre côté, les utilisateurs de Samsung sont les leaders absolus en matière de communication téléphonique. La durée de leurs appels est 18 % plus longue que celle des propriétaires d'iPhone et 15 % plus longue que celle des utilisateurs de Xiaomi. Dans l'ensemble, la demande de communication vocale sur le marché augmente : le volume moyen du trafic vocal a augmenté de 25 % au cours de l'année écoulée.