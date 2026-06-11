Premier standard pour les jouets dotés d'IA introduit en Russie

·25·Technologie
Premier standard pour les jouets dotés d'IA introduit en Russie

Rosstandart a approuvé la première norme nationale au monde (GOST R) pour les jouets intégrant des technologies d'IA. Ce document systématise les règles de sécurité pour cette catégorie de produits, marquant le passage du concept de « jouet électronique » à celui d'« environnement de jeu intelligent ». La sécurité est désormais mesurée non seulement par des paramètres physiques, mais aussi par les performances des algorithmes et les processus de traitement des données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle norme s'applique aux produits destinés aux enfants âgés de 1 à 14 ans, couvrant une large gamme d'articles allant des poupées interactives avec reconnaissance vocale aux consoles de jeux intelligentes. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas aux logiciels standard, aux dispositifs médicaux ou aux produits qui ne sont pas essentiellement des jouets.

Le document accorde une attention particulière à la sécurité des données personnelles. Selon la norme, la minimisation de la collecte de données, l'obtention du consentement parental, la restriction du transfert de données à des tiers et la garantie d'un stockage sécurisé sont obligatoires. Cela sert de guide de conception responsable pour les fabricants.

Antonina Tsitsulina, présidente de l'Association des entreprises de l'industrie des produits pour enfants, a souligné que si un jouet reconnaît la voix d'un enfant, y répond et mémorise des scénarios de jeu, il ne peut être traité comme un simple objet électronique. Un jouet technologique ne doit pas devenir un service numérique incontrôlé, mais doit rester un environnement sûr.

Intelligence ArtificielleTechnologieJouetsSécuritéRussie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireQuantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireAujourd'hui, 16:58Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Aujourd'hui, 16:56TSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasTSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasAujourd'hui, 16:55Deezer lance un outil pour détecter la musique générée par IADeezer lance un outil pour détecter la musique générée par IAAujourd'hui, 16:53Liste des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfantsListe des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfantsAujourd'hui, 16:25Le prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordLe prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordAujourd'hui, 16:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin