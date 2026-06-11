Premier standard pour les jouets dotés d'IA introduit en Russie

Rosstandart a approuvé la première norme nationale au monde (GOST R) pour les jouets intégrant des technologies d'IA. Ce document systématise les règles de sécurité pour cette catégorie de produits, marquant le passage du concept de « jouet électronique » à celui d'« environnement de jeu intelligent ». La sécurité est désormais mesurée non seulement par des paramètres physiques, mais aussi par les performances des algorithmes et les processus de traitement des données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle norme s'applique aux produits destinés aux enfants âgés de 1 à 14 ans, couvrant une large gamme d'articles allant des poupées interactives avec reconnaissance vocale aux consoles de jeux intelligentes. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas aux logiciels standard, aux dispositifs médicaux ou aux produits qui ne sont pas essentiellement des jouets.

Le document accorde une attention particulière à la sécurité des données personnelles. Selon la norme, la minimisation de la collecte de données, l'obtention du consentement parental, la restriction du transfert de données à des tiers et la garantie d'un stockage sécurisé sont obligatoires. Cela sert de guide de conception responsable pour les fabricants.

Antonina Tsitsulina, présidente de l'Association des entreprises de l'industrie des produits pour enfants, a souligné que si un jouet reconnaît la voix d'un enfant, y répond et mémorise des scénarios de jeu, il ne peut être traité comme un simple objet électronique. Un jouet technologique ne doit pas devenir un service numérique incontrôlé, mais doit rester un environnement sûr.