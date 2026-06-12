La Chine lance une usine à hydrogène pilotée par 700 000 panneaux solaires et l'IA

La Chine a achevé l'un de ses plus grands projets dans le domaine des énergies renouvelables. Selon la China Energy Investment Corporation (CHN Energy), le plus grand cluster énergétique côtier du pays, qui intègre l'énergie solaire, la production d'hydrogène « vert » et des systèmes de stockage d'énergie, a été entièrement mis en service dans le comté de Rudong, dans la province du Jiangsu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Réalisé par la société Guohua Energy Investment, ce projet a été construit dans des conditions naturelles complexes, dans des zones côtières sujettes à des inondations régulières. En moins de huit mois, des spécialistes ont installé plus de 110 000 fondations en béton armé et y ont monté près de 700 000 panneaux solaires. Afin de préserver l'écosystème, tous les équipements et les passerelles de service ont été placés sur des estacades spéciales surélevées.

La partie centrale du complexe se compose d'une centrale solaire de 400 MW. Une nouvelle sous-station côtière de 220 kV a été construite pour transmettre l'énergie produite au réseau. Le système comprend également une unité de stockage d'énergie d'une capacité de 120 MWh pour équilibrer les fluctuations de la production solaire et couvrir la charge pendant les heures de pointe.

Le hub d'hydrogène du projet a la capacité de produire 1 500 m³ d'hydrogène par heure par électrolyse de l'eau pendant les périodes d'excédent d'énergie solaire. Le volume de production annuel est de 180 tonnes d'hydrogène « vert ». Des contrats pour la fourniture de ce produit ont déjà été signés avec des entreprises chimiques.

Tous les composants du complexe sont intégrés dans un système de contrôle numérique unique qui utilise des algorithmes d'IA pour coordonner la production d'énergie, le stockage et la synthèse d'hydrogène. Cette installation est un écosystème énergétique fermé capable d'utiliser chaque kilowatt d'énergie avec une efficacité maximale.