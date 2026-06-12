Prometheus, fondé par Jeff Bezos, lève 12 milliards de dollars d'investissement

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Prometheus, fondé par Jeff Bezos, lève 12 milliards de dollars d'investissement

Prometheus, une startup fondée par Jeff Bezos et Vik Bajaj, ancien cofondateur de la division Verily de Google, a annoncé avoir levé 12 milliards de dollars. Suite à ce cycle de financement, la valorisation totale de l'entreprise a atteint 41 milliards de dollars. Le tour de table a vu la participation personnelle de Bezos, ainsi que celle d'institutions financières majeures telles que JPMorgan Chase, Goldman Sachs et BlackRock. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Prometheus a pour objectif de créer un « artificial general engineer » (ingénieur en intelligence artificielle universel). Ce logiciel sera capable d'automatiser la conception et la fabrication de systèmes physiques, allant des moteurs à réaction aux composés médicamenteux complexes. L'ambition principale de l'entreprise est de remplacer une grande partie du travail d'ingénierie par des technologies d'IA.

Selon l'interview accordée par Bezos à la chaîne CNBC, l'efficacité apportée par l'intelligence artificielle entraînera une « pénurie de main-d'œuvre ». Cela contredit les prédictions de nombreux leaders technologiques concernant le chômage. Bezos souligne que l'IA augmentera la productivité économique et élèvera le niveau de vie, permettant ainsi aux gens de travailler moins.

Comptant actuellement 150 employés à San Francisco, Londres et Zurich, Prometheus garde ses développements spécifiques secrets. La majeure partie du capital colossal levé sera orientée vers l'expansion des capacités de calcul (compute needs). En tant que fondateur d'Amazon, Bezos possède une grande expérience dans la gestion des ressources humaines et croit que les nouvelles technologies serviront le bien-être de l'humanité.

Jeff BezosPrometheusIntelligence ArtificielleInvestissementTechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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