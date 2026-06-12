Le créateur de Grok, Igor Babushkin, présente le projet personnalisé River AI

Igor Babushkin, chercheur renommé dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique et cofondateur de la startup xAI, a annoncé son nouveau projet : River AI. Connu comme l'un des principaux architectes du chatbot Grok aux côtés d'Elon Musk, Babushkin se concentre désormais sur une toute nouvelle direction. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'idée principale du projet River AI repose sur la création d'une "IA personnalisée". Le système forme des agents IA spéciaux qui apprennent les actions, le style, les objectifs et les préférences de l'utilisateur. Au fil du temps, ces agents s'adaptent aux besoins uniques de chaque individu, devenant des assistants hautement efficaces.

Selon Babushkin, ces agents ne sont pas destinés à remplacer l'utilisateur, mais à servir de compagnon numérique permanent travaillant sous son contrôle. Cette approche garantit que la technologie sert les intérêts humains avec plus de précision.

L'équipe de la nouvelle startup est composée d'anciens employés de xAI et de Tesla, ainsi que d'experts en sécurité et en questions juridiques. River AI prévoit de développer non seulement une plateforme logicielle, mais aussi des solutions dans le domaine de l'"IA physique" basée sur le matériel à l'avenir.

Cette nouvelle étape franchie par Igor Babushkin, qui a travaillé auparavant chez des géants comme OpenAI et Google DeepMind, a suscité un grand intérêt dans le monde de la technologie. Le projet River AI devrait faire passer les capacités de l'IA en tant qu'assistant personnel à un niveau supérieur.