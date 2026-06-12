Telegram revient sur Wear OS : Fonctionne désormais sur les montres Samsung et Pixel

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Telegram revient sur Wear OS : Fonctionne désormais sur les montres Samsung et Pixel

Telegram a annoncé le relancement de son application pour le système d'exploitation Wear OS. Après une pause de cinq ans, les propriétaires de montres connectées sous Android peuvent à nouveau utiliser toutes les fonctionnalités de la messagerie sur leurs appareils. Une mise à jour pour Apple Watch avait été publiée plus tôt, et c'est maintenant au tour d'appareils tels que la Samsung Galaxy Watch, la Pixel Watch et la Xiaomi Watch. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La nouvelle application permet aux utilisateurs d'accéder pleinement aux discussions, ainsi que d'envoyer et d'écouter des messages vocaux. Il est intéressant de noter que la dernière fois que Telegram a publié une application pour Wear OS, la Pixel Watch n'existait pas encore, et la série Galaxy Watch fonctionnait sur le système Tizen de Samsung. Désormais, ces appareils modernes sont entièrement intégrés à la messagerie.

La version actuelle inclut des fonctionnalités pour mettre les discussions en sourdine et les épingler en haut. Cependant, contrairement à la version Apple Watch, l'application Wear OS ne permet pas encore de voir les positions géographiques ou d'envoyer des autocollants. L'équipe de Telegram précise que ces fonctionnalités seront ajoutées prochainement.

Les utilisateurs peuvent désormais lire des messages de toute longueur, visualiser des fichiers multimédias et répondre aux messages vocaux sans sortir leur téléphone de leur poche. C'est particulièrement pratique lorsque les mains sont occupées ou dans les transports en commun.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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