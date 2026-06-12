SanDisk présente les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TB

Deux ans plus tard, SanDisk a annoncé lors du salon Computex 2026 qu'il se préparait à lancer les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TB. Ces appareils sont basés sur la norme Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) développée par la SD Association, qui permet théoriquement des capacités de stockage allant de 2 TB à 128 TB. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les nouvelles cartes SD de 8 TB seront commercialisées sous la gamme SanDisk Ultra. La société a également présenté des cartes microSDUC de 4 TB destinées aux smartphones et aux gadgets compacts. Ces chiffres sont plusieurs fois supérieurs aux capacités des cartes mémoire actuelles.

Cependant, le principal inconvénient de cette nouvelle technologie est sa compatibilité : les cartes SDUC ne fonctionnent pas avec les anciens lecteurs de cartes et appareils. Actuellement, il n'existe quasiment aucun appareil grand public prenant en charge cette norme, ce qui oblige les utilisateurs à acheter du nouveau matériel.

La situation rappelle la norme microSD Express introduite en 2019. Cette technologie est restée largement inutilisée pendant six ans et n'a commencé à gagner en popularité qu'après la sortie de la console Nintendo Switch 2. Les nouvelles cartes SanDisk devraient également s'adresser aux vidéastes professionnels et aux créateurs de contenu haute résolution.