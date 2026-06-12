La loi américaine sur la surveillance expire pour la première fois

La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas réussi à prolonger la loi sur la surveillance sans mandat du gouvernement avant vendredi, ce qui garantit presque l'expiration de cette loi. Le projet de loi a recueilli 218 voix pour et 198 contre, n'atteignant pas la majorité des deux tiers nécessaire à son adoption. Selon Politico, le prochain vote est prévu pour le 23 juin. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), ou sa section 702, permet aux agences de renseignement américaines de collecter de grandes quantités de données pour identifier les pirates informatiques, espions et terroristes étrangers. Pendant des années, les démocrates comme les républicains ont considéré cette procédure comme essentielle à la sécurité nationale. Cependant, des désaccords sur la réforme de la loi ont bloqué le processus ces dernières semaines.

La situation s'est compliquée avec la nomination par Donald Trump de Bill Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national. Le manque d'expérience de Pulte dans le domaine du renseignement a suscité des inquiétudes chez de nombreux législateurs. Les démocrates ont averti que la présence de Pulte à ce poste représentait une menace plus grande pour la sécurité nationale que l'expiration de la loi.

Jeudi, l'administration a retiré la nomination de Pulte et a proposé Jay Clayton à la place. Mais au moment où cette décision a été annoncée, de nombreux membres du Congrès étaient déjà partis en pause pour une semaine. En conséquence, la possibilité d'un accord de dernière minute pour sauver la loi FISA a pratiquement disparu.