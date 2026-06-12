La loi américaine sur la surveillance expire pour la première fois

·20·Technologie
La loi américaine sur la surveillance expire pour la première fois

La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas réussi à prolonger la loi sur la surveillance sans mandat du gouvernement avant vendredi, ce qui garantit presque l'expiration de cette loi. Le projet de loi a recueilli 218 voix pour et 198 contre, n'atteignant pas la majorité des deux tiers nécessaire à son adoption. Selon Politico, le prochain vote est prévu pour le 23 juin. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), ou sa section 702, permet aux agences de renseignement américaines de collecter de grandes quantités de données pour identifier les pirates informatiques, espions et terroristes étrangers. Pendant des années, les démocrates comme les républicains ont considéré cette procédure comme essentielle à la sécurité nationale. Cependant, des désaccords sur la réforme de la loi ont bloqué le processus ces dernières semaines.

La situation s'est compliquée avec la nomination par Donald Trump de Bill Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national. Le manque d'expérience de Pulte dans le domaine du renseignement a suscité des inquiétudes chez de nombreux législateurs. Les démocrates ont averti que la présence de Pulte à ce poste représentait une menace plus grande pour la sécurité nationale que l'expiration de la loi.

Jeudi, l'administration a retiré la nomination de Pulte et a proposé Jay Clayton à la place. Mais au moment où cette décision a été annoncée, de nombreux membres du Congrès étaient déjà partis en pause pour une semaine. En conséquence, la possibilité d'un accord de dernière minute pour sauver la loi FISA a pratiquement disparu.

USAFISADonald TrumpRenseignementLégislation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléréLe navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléréAujourd'hui, 12:57Le tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeLe tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeAujourd'hui, 11:56Vivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la sourisVivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la sourisAujourd'hui, 11:26Elon Musk écrit l'histoire : sur le point de devenir le premier trillionnaire au mondeElon Musk écrit l'histoire : sur le point de devenir le premier trillionnaire au mondeAujourd'hui, 10:53Commonwealth Fusion Systems met à jour le modèle du réacteur à fusion ARCCommonwealth Fusion Systems met à jour le modèle du réacteur à fusion ARCAujourd'hui, 10:50SanDisk présente les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TBSanDisk présente les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TBAujourd'hui, 10:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts