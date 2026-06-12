Les actions SpaceX grimpent de 30 % : l'entreprise parmi les six plus valorisées aux États-Unis

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Les actions SpaceX grimpent de 30 % : l'entreprise parmi les six plus valorisées aux États-Unis

SpaceX a réussi son premier jour de cotation en tant qu'entreprise publique. Dès l'ouverture des échanges sur le Nasdaq, le prix de l'action a grimpé à 150 dollars, soit 11 % de plus que le prix de l'IPO de jeudi. À la mi-journée, les actions ont atteint 176 dollars, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à près de 2,3 billions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette hausse fulgurante fait de SpaceX la sixième entreprise publique la plus valorisée aux États-Unis. Selon Bloomberg, la demande a dépassé l'offre par 4 lors du processus d'IPO. De nombreux investisseurs institutionnels sont contraints d'acheter des actions sur le marché libre, ce qui fait grimper les prix davantage.

Une autre raison de la hausse du cours des actions est la faible part du flottant sur le marché. Seuls 4 % des actions sont disponibles pour le trading public, le reste étant détenu par les premiers investisseurs et les employés. De plus, SpaceX a conclu des accords avec plusieurs indices, dont le Nasdaq 100, pour réduire le délai d'inclusion de plusieurs mois à quelques jours seulement.

La plateforme Robinhood a indiqué que le volume des transactions a atteint des niveaux records après les débuts de SpaceX. Cette IPO a généré l'un des rendements les plus importants de l'histoire du capital-risque. Par exemple, l'investissement de 600 millions de dollars du Founders Fund dépasse désormais les 50 milliards de dollars. Des investisseurs majeurs comme Andreessen Horowitz et Sequoia ont également réalisé des dizaines de milliards de dollars de bénéfices.

Le fondateur de l'entreprise, Elon Musk, est devenu le premier trillionnaire au monde lorsque le prix de l'action a atteint 150 dollars. Selon The New York Times, à la suite de ce début historique, plus de 4 400 employés actuels et anciens de SpaceX devraient devenir millionnaires, et 400 deviendront centimillionnaires.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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