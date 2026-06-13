Une carte graphique au prix d'une voiture : le prix de la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell est connu

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Une carte graphique au prix d'une voiture : le prix de la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell est connu

L'un des processeurs graphiques les plus puissants de l'entreprise, la RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, est apparu dans le catalogue NVIDIA Marketplace. L'entreprise a fixé le prix de cette nouveauté à 13 250 dollars. Bien qu'il ne soit pas encore possible de commander cet accélérateur, l'annonce du prix sur le site officiel confirme le prix de vente conseillé. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il est intéressant de noter que ce prix s'avère nettement plus élevé que les chiffres observés lors des premières précommandes et livraisons. Par exemple, au printemps 2025, les détaillants américains proposaient le modèle RTX PRO 6000 Blackwell aux alentours de 8,4–8,6 mille dollars, et le prix était même descendu à 7,7 mille dollars par la suite. Selon Videocardz, il était possible d'acheter cet appareil pour moins de 8 000 dollars début 2026. Le prix officiel s'avère être près de 70 % plus élevé que prévu.

La RTX PRO 6000 Blackwell est une solution phare conçue pour les stations de travail. Elle est développée pour le rendu complexe, les calculs d'ingénierie, le travail avec des jumeaux numériques et l'entraînement local de grands modèles d'AI. La carte est basée sur le processeur graphique haut de gamme GB202 avec l'architecture Blackwell, doté de 24 064 cœurs CUDA.

L'une des principales caractéristiques du nouvel appareil est sa capacité de mémoire record : il est équipé de 96 GB de mémoire GDDR7 prenant en charge la correction d'erreurs ECC. Aujourd'hui, il s'agit de la seule carte graphique pour station de travail de la famille Blackwell dotée d'une telle capacité de mémoire. L'accélérateur dispose d'un système de refroidissement à double slot et a une consommation électrique de 600 W.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellCarte GraphiqueTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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