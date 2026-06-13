Batterie de 7900 mAh et 512 Go de stockage : Le nouveau smartphone Honor est prêt

Honor se prépare à dévoiler un nouveau smartphone doté d'une immense batterie de 7900 mAh. L'appareil, portant le numéro de modèle MRK-AN00, a passé la certification, ce qui indique un lancement imminent sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouvel appareil Honor pèse 216,5 grammes et est équipé d'un écran LCD de 6,87 pouces avec une résolution de 1592 x 720 pixels. Compte tenu des paramètres de l'écran et des dimensions, ce smartphone devrait se positionner parmi les modèles abordables.

En termes de caractéristiques techniques, le smartphone sera propulsé par un processeur octa-core cadencé à 2,3 GHz, avec 6 à 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage interne. L'appareil dispose d'un capteur principal de 50 MP et d'une caméra frontale de 5 MP.

Le smartphone fonctionne sous le système d'exploitation MagicOS basé sur Android 16. Il offre également une prise en charge complète des réseaux 5G et des normes de communication modernes telles que VoLTE et VoNR.