SpaceX lance une réplique du moteur Raptor V3 pour célébrer son IPO historique

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SpaceX lance une réplique du moteur Raptor V3 pour célébrer son IPO historique

SpaceX a présenté une collection spéciale de produits dérivés à l'occasion de son entrée en bourse. De nouveaux souvenirs arborant les symboles de l'IPO et le ticker boursier SPCX sont apparus sur la boutique en ligne de l'entreprise. Cette initiative a été prise pour célébrer les débuts réussis de l'entreprise sur le marché financier. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La nouvelle gamme comprend des t-shirts "The Future is Public" et "SPCX Liftoff" à 35 $, un sac fourre-tout "I Heart SPCX" à 45 $, une casquette à 40 $ et une épinglette spéciale à 15 $. Le souvenir le plus cher et le plus remarquable de la collection est une cloche décorative conçue en forme de moteur Raptor V3, évaluée à 125 $.

Le lancement de cette collection est lié à l'IPO la plus réussie de l'histoire de SpaceX. Après son entrée en bourse, le cours de l'action de l'entreprise a considérablement augmenté et sa capitalisation boursière a dépassé les 2 100 milliards de dollars. Ce résultat a permis à l'entreprise d'Elon Musk de se hisser à la septième place du classement des entreprises les plus valorisées au monde.

Cette IPO réussie a apporté de grands avantages non seulement aux investisseurs et à Elon Musk, mais aussi aux employés ordinaires de l'entreprise. Par exemple, la hausse du cours des actions a permis à un simple soudeur chez SpaceX de devenir millionnaire, ce qui a attiré l'attention du public.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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