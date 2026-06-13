Lancement d'un projet majeur aux États-Unis pour créer un "soleil artificiel"

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Lancement d'un projet majeur aux États-Unis pour créer un "soleil artificiel"

General Atomics, en partenariat avec le ministère de l'Énergie des États-Unis, a commencé à développer une installation de test unique pour l'énergie de fusion. La nouvelle installation, appelée Blanket Component Test Facility (BCTF), deviendra le premier site spécialisé au monde pour les tests à grande échelle des couvertures (blankets), l'un des éléments les plus critiques des futures centrales à fusion. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que l'énergie de fusion soit considérée comme une source d'énergie propre presque inépuisable, la création d'un réacteur industriel est bien plus complexe que le simple confinement du plasma chaud. Les parois internes du réacteur doivent résister à des températures extrêmes et à des flux de particules à haute énergie. Cette tâche est assurée par des modules spéciaux placés autour du plasma : les couvertures. Ils absorbent la chaleur, la transfèrent à un système de refroidissement pour produire de l'électricité et participent à la production de tritium, le combustible principal pour la fusion.

Le futur complexe BCTF permettra aux ingénieurs de tester l'efficacité de l'évacuation de la chaleur par ces systèmes et de vérifier la stabilité de la production de combustible dans des conditions réelles de centrale électrique. Le projet réunit des partenaires scientifiques et industriels prestigieux, notamment l'Idaho National Laboratory, la société japonaise Kyoto Fusioneering et l'Université de Californie.

L'installation de test sera située au centre des technologies magnétiques de General Atomics à San Diego. Il convient de noter que ce site a précédemment produit le solénoïde central pour ITER, le plus grand réacteur expérimental à fusion au monde actuellement en construction en France. Le nouveau projet servira à réduire les risques techniques et à accélérer considérablement le processus de création de centrales à fusion commerciales.

Énergie de fusionGeneral AtomicsÉnergieTechnologieÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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