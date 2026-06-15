Licenciements sous couvert d'IA : Pourquoi les géants de la tech suppriment des emplois

Des processus inattendus et contradictoires sont observés dans l'industrie technologique mondiale. Alors que les grandes entreprises rapportent des bénéfices et des revenus records, elles continuent de licencier des dizaines de milliers d'employés. L'introduction des technologies d'IA est souvent citée comme la raison principale de ces réductions. Cependant, les experts du secteur soupçonnent que d'autres facteurs économiques se cachent derrière cette excuse. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données de la plateforme TrueUp, il y a eu plus de 363 vagues de licenciements dans les entreprises technologiques cette année, laissant près de 150 000 personnes au chômage. C'est 44 pour cent de plus que l'année dernière, ce qui signifie qu'en moyenne 974 professionnels perdent leur emploi chaque jour. Un rapport du cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas note que les licenciements ont atteint un sommet en deux ans le mois dernier, l'IA étant citée comme la raison principale dans presque tous les secteurs.

L'IA est-elle une excuse pratique pour masquer des erreurs ?

De nombreux analystes considèrent l'IA comme un « masque pratique » pour licencier des employés. Par exemple, le PDG de Block, Jack Dorsey, a initialement expliqué les licenciements en disant que les outils d'IA changeaient les méthodes de travail. Cependant, il a dû admettre plus tard que l'entreprise avait trop embauché pendant la pandémie. Le célèbre investisseur Marc Andreessen est d'accord, affirmant que la plupart des grandes entreprises ont un sureffectif de 25 à 75 pour cent et utilisent désormais la technologie d'IA comme une « excuse magique » pour corriger leurs propres erreurs.

La situation chez Uber est également remarquable. Bien que l'entreprise ait réduit de 23 pour cent son personnel RH, elle a insisté sur le fait que cela n'avait rien à voir avec l'IA. Mais cette déclaration est intervenue après des rapports indiquant que le CTO d'Uber avait épuisé le budget IA de l'entreprise pour 2026 en seulement quatre mois et avait dû restreindre l'utilisation d'outils comme Claude Code par les ingénieurs. Cela indique que les ressources financières au sein de l'entreprise sont réallouées.

Le fossé entre richesse et chômage

Alors que les employés sont licenciés, les leaders technologiques et les startups d'IA s'enrichissent à un rythme sans précédent. Par exemple :

Le fabricant de puces Cerebras Systems a vu ses actions augmenter de 68 pour cent dès son premier jour au NASDAQ, transformant ses fondateurs en milliardaires ;

La valeur marchande de SpaceX a atteint 2,1 billions de dollars, ce qui s'est traduit par des millions sur le papier pour des milliers d'employés ;

Des entreprises comme OpenAI et Anthropic sont évaluées à environ 1 billion de dollars.

Deux mois après que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a acheté une maison record de 170 millions de dollars à Miami, l'entreprise a annoncé le licenciement de 8 000 employés. De tels cas montrent que le fossé social entre les travailleurs ordinaires et les géants de la tech ne cesse de se creuser.

Actuellement, le coût de la vie, l'assurance maladie et les taux hypothécaires augmentent fortement aux États-Unis et dans d'autres pays développés. La baisse des opportunités d'emploi pour les professionnels de la tech exacerbe les difficultés économiques. Les experts estiment que si l'IA augmente effectivement l'efficacité, les licenciements actuels sont davantage une manœuvre stratégique visant à optimiser les coûts de l'entreprise et à rendre compte aux actionnaires.