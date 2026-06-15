La startup Orbio lève 21 millions de dollars pour le recrutement d'employés du secteur des services

La technologie de l'IA révolutionne la gestion non seulement du personnel de bureau, mais aussi des travailleurs de première ligne dans le secteur des services. La startup Orbio, fondée par Sergi Bastardas, qui possède une décennie d'expérience dans de grandes entreprises comme Amazon et Colvin, a franchi une nouvelle étape dans ce domaine. L'entreprise a annoncé avoir levé 21 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Dawn Capital. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le projet Orbio est spécialisé dans l'automatisation des processus de recrutement et d'intégration (onboarding) pour les travailleurs des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et la santé, qui ne disposent souvent même pas d'adresses e-mail professionnelles. La startup utilise des agents d'IA spécialisés, ce qui réduit considérablement la bureaucratie dans la gestion des ressources humaines.

Agents d'IA : Maria, Daniel et Claire

La plateforme Orbio propose des agents numériques nommés Maria, Daniel et Claire. Ces agents ne sont pas seulement des logiciels, mais des systèmes intelligents qui mènent des entretiens avec les candidats, évaluent leurs compétences et effectuent un suivi quotidien après leur embauche. Selon les rapports, le nombre de candidats embauchés dans des entreprises comme The Stepping Stones Group a augmenté de 20 % grâce à ce système.

Le caractère unique de ces agents réside dans leur capacité à partager des informations entre eux. Par exemple, les raisons du départ d'un employé sont analysées et les critères de sélection des candidats sont ajustés pour la fois suivante. Cela contribue à assurer la stabilité dans les secteurs où le roulement du personnel est élevé.

Mettre fin aux anciennes méthodes

Selon Sergi Bastardas, leur principal concurrent n'est pas d'autres startups, mais des systèmes de gestion obsolètes qui reposent encore sur des feuilles de calcul Excel et des appels téléphoniques. Actuellement, les services d'Orbio sont utilisés par de grandes entreprises comme Poke et YUM! Brands, qui possède Pizza Hut, Taco Bell et KFC.

Les 21 millions de dollars nouvellement levés seront consacrés à la création d'autres agents d'IA et à l'amélioration du logiciel. Aujourd'hui, 2,7 milliards de personnes dans le monde travaillent dans le secteur des services, et le fondateur d'Orbio souligne que « l'ère de l'IA » pour ce segment ne fait que commencer.

Selon ixbt.com, l'entreprise a réussi à lever un total de 26 millions de dollars d'investissements à ce jour. L'entrée de telles technologies sur le marché est également attendue, car les secteurs de la restauration et de la logistique se développent rapidement et le besoin d'automatiser la gestion du personnel augmente.