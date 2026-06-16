Le gouvernement américain bloque les modèles d'Anthropic : le contrôle de l'IA se renforce

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Le gouvernement américain bloque les modèles d'Anthropic : le contrôle de l'IA se renforce

Le département du Commerce des États-Unis a soudainement imposé des restrictions sévères à Anthropic, forçant l'entreprise à mettre ses modèles d'IA les plus avancés hors ligne. Cette décision a provoqué un grand tollé dans le monde technologique, car elle a démontré la capacité du gouvernement à intervenir directement dans les produits d'entreprises informatiques privées sans décision judiciaire. Cet événement est interprété comme un avertissement sérieux non seulement pour Anthropic, mais pour toute l'industrie de l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Vendredi dernier, le département du Commerce a envoyé une lettre officielle à Anthropic, s'appuyant sur une directive de contrôle des exportations rarement utilisée. Celle-ci interdisait aux personnes non américaines, y compris les employés étrangers de l'entreprise, d'utiliser les modèles Fable 5 et Mythos 5. Le gouvernement a justifié cela par une menace pour la sécurité nationale, sans toutefois révéler de détails précis. En conséquence, pour éviter toute infraction légale, l'entreprise a été contrainte de désactiver complètement ses modèles les plus puissants pour tous les utilisateurs.

Pression politique ou erreur technique ?

Selon les premières hypothèses, les restrictions étaient liées à la possibilité de contourner les garde-fous (guardrails) de sécurité de l'IA. Cependant, selon Axios, la situation repose davantage sur des facteurs politiques que sur des problèmes techniques. Des rapports indiquent que des désaccords personnels entre la direction d'Anthropic et l'administration de Donald Trump auraient pu précipiter l'adoption de cette directive d'exportation.

Katie Moussouris, experte reconnue en cybersécurité, a analysé la situation et a remis en question les arguments du gouvernement. Selon elle, les failles de sécurité identifiées par les chercheurs d'Amazon n'étaient pas assez graves pour justifier l'application d'un contrôle des exportations. Moussouris a souligné que ces modèles sont cruciaux pour la cyberdéfense et que leur blocage affaiblit les défenseurs de réseaux américains.

Selon les experts, la différence entre demander à un modèle d'IA de vérifier le code pour la sécurité et lui demander de le corriger est minime. Or, le gouvernement a jugé précisément ces fonctions comme dangereuses. Moussouris et des dizaines d'autres spécialistes ont appelé l'administration Trump à annuler cette décision, affirmant que de telles mesures nuisent aux capacités de défense dans le domaine de la cybersécurité.

Cet événement est également un signal important pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan. Le fait que des géants technologiques mondiaux puissent restreindre leurs produits à tout moment sous la pression du gouvernement américain soulève des questions sur la stabilité des services basés sur l'IA. Cela prouve une fois de plus l'importance de développer des solutions technologiques localisées et indépendantes.

Pour l'instant, on ignore quand les modèles d'Anthropic seront remis en service. Cette situation témoigne d'une nouvelle étape dans le contrôle étatique de l'IA aux États-Unis. Désormais, les entreprises technologiques devront composer non seulement avec l'innovation, mais aussi avec la conjoncture politique.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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