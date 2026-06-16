Baseus présente la nouvelle station d'accueil Spacemate RD1 Pro de 160 W

Baseus, acteur majeur du marché des accessoires électroniques, a dévoilé l'un de ses appareils les plus puissants et polyvalents : la station d'accueil Spacemate RD1 Pro. Cette nouveauté est une version améliorée du modèle RD1 sorti il y a deux ans, offrant des fonctionnalités étendues pour les utilisateurs modernes de ordinateurs portables et de PC. L'appareil se distingue non seulement par son nombre de ports, mais aussi par son efficacité de transmission d'énergie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le modèle Spacemate RD1 Pro est basé sur la technologie GaN (nitrure de gallium), ce qui lui permet de délivrer une puissance élevée tout en conservant un format compact. La puissance totale de la station d'accueil est de 160 W, permettant de charger rapidement plusieurs gadgets simultanément, y compris des ordinateurs portables puissants. Cela permet d'éliminer le problème des câbles et adaptateurs superflus sur le bureau.

Spécifications techniques et interfaces

Le nouvel appareil propose un total de 15 interfaces de connexion, ce qui en fait l'une des stations d'accueil les plus universelles du marché. Son boîtier intègre un écran spécial affichant en temps réel la consommation d'énergie des appareils connectés. Cette fonction permet aux utilisateurs de contrôler la distribution de la puissance.

Possibilité de connecter plusieurs moniteurs externes simultanément ;

Ports de transfert de données à haute vitesse ;

Système protégé contre la surchauffe grâce à la technologie GaN ;

Compatibilité totale avec les systèmes d'exploitation Windows et macOS.

Selon ixbt.com, l'appareil offre des fonctionnalités différentes selon le système d'exploitation lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs. Alors que les utilisateurs de Windows bénéficient d'une liberté maximale pour étendre leur espace de travail, certaines limitations subsistent pour la transmission d'image vers les écrans externes sur macOS en raison des spécificités de l'architecture Apple.

Prix et ergonomie

La Baseus Spacemate RD1 Pro s'adresse aux designers professionnels, aux développeurs et aux employés de bureau travaillant avec des systèmes multi-écrans. Le design universel de l'appareil s'intègre à tout intérieur moderne et aide à maintenir l'ordre sur le bureau. La station d'accueil est actuellement évaluée à environ 300 dollars sur le marché mondial.

Compte tenu de la forte demande pour les produits Baseus sur le marché ouzbek, ce modèle devrait bientôt apparaître chez les détaillants locaux. Ce sera sans doute l'une des solutions les plus optimales, notamment pour les propriétaires de MacBook et de ordinateurs portables Windows modernes équipés de ports USB Type-C.