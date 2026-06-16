Le géant technologique japonais Sharp a franchi une étape inattendue en annonçant son entrée officielle sur le marché des wearables. L'entreprise a présenté sa première montre connectée, la Karada Mate Watch (MH-W01), ainsi que sa bague connectée, la Karada Mate Ring (MH-R01). Cette nouveauté témoigne de la volonté de la marque de s'imposer dans le domaine du suivi de la santé personnelle, au-delà de sa production traditionnelle d'électroménager et d'écrans. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

La montre connectée Karada Mate Watch est disponible en couleurs or et argent, équipée d'un bracelet classique de 22 mm de large. La particularité de l'appareil réside dans son interface Circuit View. Ce système affiche le nombre de pas, la fréquence cardiaque et les calories brûlées durant la journée, puis passe automatiquement aux données météorologiques et au planning du lendemain avant le coucher. Selon ixbt.com, la montre utilise la technologie brevetée Flow pour mesurer automatiquement la dépense calorique.

Santé et fonctions innovantes

La montre surveille non seulement l'activité physique, mais aussi l'équilibre hydrique de l'organisme (hydratation). Si une déshydratation est détectée chez l'utilisateur, l'appareil envoie automatiquement un rappel pour boire des liquides. Cette fonction peut s'avérer très utile pour préserver la santé, notamment dans les régions au climat chaud, y compris en Ouzbékistan.

Une autre innovation intéressante de l'entreprise est la bague connectée Karada Mate Ring. Elle mesure 6,7 mm de largeur et 2,8 mm d'épaisseur, avec un poids variant de 2,1 à 3,1 grammes selon la taille. Malgré sa petite taille, la bague intègre un capteur SOXAI, un accéléromètre, un capteur optique de fréquence cardiaque, ainsi que des capteurs infrarouges et de température corporelle. L'appareil est étanche selon la norme IPX8.

Grâce à cette bague, les utilisateurs peuvent suivre avec une haute précision la qualité et la profondeur du sommeil, le taux d'oxygène dans le sang ainsi que la fréquence cardiaque. Toutes les données sont centralisées et analysées dans l'application médicale spécialisée Karada Mate. Cela devrait intensifier la concurrence dans le segment des bagues connectées, déjà animé par des géants comme Apple et Samsung.

Services et système d'abonnement

Sharp a également mis en place un service supplémentaire pour ses appareils. En plus du forfait gratuit, les utilisateurs peuvent s'abonner au tarif Plus pour environ 4 dollars (600 yens) par mois. Ce forfait permet d'obtenir des recommandations nutritionnelles personnalisées de la part de nutritionnistes qualifiés.

Bien que la date de sortie sur le marché mondial et les prix exacts de ces appareils n'aient pas encore été pleinement révélés, le prestige de la marque Sharp et la confiance dans la qualité japonaise suscitent un grand intérêt pour ces nouveaux gadgets. Par cette étape, l'entreprise vise à étendre son écosystème et à s'intégrer plus profondément dans la vie quotidienne des utilisateurs.