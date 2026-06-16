Casio AQ230A-7DMQY : alliance de style classique et de fonctionnalité moderne

La célèbre marque japonaise Casio continue de renouveler sa gamme légendaire Vintage. L'entreprise a présenté une nouvelle montre polyvalente sous la référence AQ230A-7DMQY. Lancé sur le marché américain, ce modèle attire l'attention par son design rétro et son prix abordable. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

La principale particularité du nouveau modèle réside dans son cadran hybride. La partie supérieure conserve l'aspect analogique traditionnel à deux aiguilles, tandis qu'un petit écran numérique (digital) est placé dans la partie inférieure. Cette approche s'adresse aux utilisateurs qui apprécient le look classique sans vouloir renoncer aux fonctionnalités modernes.

Caractéristiques techniques et design

Le boîtier de la montre est fabriqué en polymère chromé, avec des dimensions très compactes : 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Pesant seulement 47 grammes, l'appareil est presque imperceptible au poignet. Le bracelet en acier inoxydable dispose d'un mécanisme spécial permettant d'en modifier la longueur sans outils supplémentaires.

Selon les informations d'ixbt.com, le modèle AQ230A-7DMQY comprend les fonctions suivantes :

Affichage de deux fuseaux horaires (Dual Time) ;

Système de chronomètre et d'alarme ;

Fonction de signal horaire ;

Calendrier automatique.

L'écran de l'appareil est protégé par un verre polymère. Bien que la montre ne soit pas conçue pour la plongée, elle est résistante aux éclaboussures accidentelles et à la pluie de la vie quotidienne.

Efficacité énergétique et prix

Les ingénieurs de Casio ont porté une attention particulière à l'autonomie de la montre. Une petite batterie de type SR920W assure le fonctionnement continu de l'appareil pendant trois ans. Cela permet à l'utilisateur de ne pas se soucier de la maintenance technique pendant une longue période.

Actuellement, le nouveau modèle Vintage est proposé au prix de 60 dollars américains. Étant donné que les modèles rétro de la marque Casio sont très populaires sur le marché ouzbek, on peut s'attendre à ce que cette nouveauté apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux. Ces modèles se distinguent par le fait qu'ils conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes.