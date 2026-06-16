Telegram bloqué en Inde : cause liée aux examens des facultés de médecine

Le gouvernement indien a décidé de restreindre temporairement l'accès au messager Telegram sur le territoire du pays. Cette mesure a été prise afin de prévenir les cas de fraude susceptibles de survenir lors des examens d'entrée dans les établissements d'enseignement médical. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon un communiqué du ministère de l'Éducation du pays, le blocage durera jusqu'au 22 juin. Le gouvernement s'inquiète de l'utilisation de cette plateforme pour tromper les candidats et diffuser illégalement les questions d'examen. Cette décision a été prise conformément aux clauses strictes de la loi indienne sur les technologies de l'information, qui autorise la restriction des ressources en ligne pour protéger la souveraineté et l'intégrité de l'État.

Fuite des questions d'examen

L'escalade de la situation a été provoquée par un conflit majeur survenu le mois dernier. Le gouvernement indien a été contraint d'annuler les résultats du principal examen médical appelé NEET (National Eligibility cum Entrance Test). Cela a été causé par la découverte que les questions d'examen avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment via Telegram, avant le début du test.

À la suite de cet incident, le gouvernement a fixé la date du nouvel examen au 21 juin. Selon les données de la National Testing Agency (NTA), des groupes de fraudeurs ont utilisé de manière organisée la plateforme Telegram pour tenter de distraire les candidats repêchés et perturber les processus de test.

Selon la publication ixbt.com, le gouvernement indien vise à restaurer la transparence du système éducatif en prenant de telles mesures. En raison de sa politique de confidentialité et de la difficulté de contrôler le contenu des groupes, le messager Telegram devient souvent le foyer de telles activités illégales.

De telles situations ne sont pas inconnues pour les utilisateurs ouzbeks. Dans notre pays également, on observe une augmentation des fausses annonces de « vente de questions » dans divers groupes pendant la saison des examens importants. L'expérience de l'Inde montre que la fraude réalisée via des plateformes numériques peut entraîner des restrictions sérieuses au niveau national.

Pour l'instant, l'administration de Telegram n'a pas fait de déclaration officielle concernant ce blocage en Inde. Selon les experts, l'activité du messager devrait être rétablie une fois les examens terminés, bien que l'activité future de la plateforme soit sous le contrôle strict du gouvernement.