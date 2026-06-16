Le marché du stockage de données s'enflamme : pénurie de HDD jusqu'en 2028

Sur le marché technologique mondial, on s'attend à une hausse significative du prix des disques durs (HDD) et à une pénurie de produits qui persistera dans les années à venir. Selon un rapport de la société d'investissement Morgan Stanley, l'écart entre l'offre et la demande ne sera comblé qu'en 2028 au plus tôt. Cette situation entraînera une augmentation du coût des périphériques de stockage non seulement pour les grands clients d'entreprise, mais aussi pour les utilisateurs ordinaires. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, les leaders du secteur tels que Western Digital et Seagate ont commencé à augmenter progressivement le prix de leurs produits. Les analystes de Morgan Stanley soulignent que la demande annuelle mondiale pour les HDD croît d'environ 40 à 50 %. Le principal moteur de cette croissance est le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) et la nécessité de construire d'immenses centres de données (Data Centers).

Intelligence artificielle et volume de données

Les disques durs mécaniques ont une capacité de stockage par unité supérieure à celle des autres types de supports de mémoire. C'est pourquoi les entreprises travaillant avec les technologies cloud et les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent pas encore se passer des HDD. Cependant, le rythme de croissance des capacités de production reste bien en retrait par rapport à la demande — la croissance annuelle de l'offre n'est que de 30 à 35 %.

Cette tendance aura inévitablement un impact sur le marché ouzbek. Étant donné l'accélération des processus de numérisation dans notre pays et l'expansion des infrastructures de serveurs locaux, le besoin en HDD va augmenter. La hausse des prix mondiaux affectera directement les coûts du secteur IT local et des entrepreneurs spécialisés dans la vente de composants informatiques.

Le prix pourrait doubler

Actuellement, le prix moyen pour un téraoctet de capacité de disque dur est inférieur à 15 dollars. Cependant, selon l'étude de Morgan Stanley, les fournisseurs prévoient de porter cet indicateur entre 25 et 30 dollars d'ici deux à trois ans. Cela signifie que le prix des périphériques de stockage pourrait presque doubler.

Cette situation pourrait contraindre les utilisateurs à se tourner davantage vers des solutions alternatives, notamment les SSD (Solid State Drive). Mais pour le stockage à long terme (archivage) de volumes de données massifs, le HDD reste la solution la plus rentable économiquement. Selon Ixbt.com, les restrictions de production et les problèmes d'approvisionnement en matières premières figurent également parmi les facteurs accélérant la hausse des prix.

En conclusion, le monde technologique traversera une période de « pénurie de disques » au cours des quatre prochaines années. Cela poussera non seulement les assembleurs de PC, mais aussi les entreprises gérant de grands systèmes de serveurs à revoir leurs stratégies. L'augmentation des coûts de stockage de données pourrait, à son tour, entraîner une hausse des tarifs des services cloud.