La célèbre marque FiiO, fabricant d'appareils audio pour audiophiles et de haute qualité, a dévoilé son nouveau produit : le récepteur radio FM de poche RR13. Ce gadget combine le design classique du siècle dernier et les technologies audio avancées d'aujourd'hui, offrant un cadeau inattendu pour les amateurs de nostalgie. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

L'apparence de l'appareil est conçue dans un style rétro : elle dispose d'une aiguille lumineuse mécanique et d'un régulateur à molette analogique pour régler les fréquences. Selon ixbt.com, ce design procure à l'utilisateur le plaisir d'utiliser d'anciens postes de radio, bien que l'intérieur soit entièrement composé de circuits modernes.

Spécifications techniques et qualité sonore

Le cœur du modèle FiiO RR13 est la puce FM Silicon Labs Si4831. L'appareil fonctionne dans les plages de fréquences 87–108 MHz et 76–90 MHz, ce qui lui permet de capter toutes les stations de radio n'importe où dans le monde, y compris en Ouzbékistan. Pour une réception du signal plus stable, en plus de l'antenne interne, une antenne télescopique externe est disponible.

Quant à la qualité sonore, contrairement aux radios ordinaires, le fabricant a implémenté ici un système d'amplification indépendant. L'appareil dispose d'un effet BASS+ et d'un système sonore 3D, assurant un son profond et volumineux même via le petit haut-parleur. Les utilisateurs peuvent écouter la musique via le haut-parleur intégré ou avec des écouteurs.

Le gadget est alimenté par une batterie remplaçable d'une capacité de 450 mAh. Cette puissance est suffisante pour jusqu'à 4 heures de fonctionnement continu via le haut-parleur et jusqu'à 7 heures avec des écouteurs. La compacité de l'appareil en fait un compagnon idéal pour les voyages et les loisirs en plein air.

Le FiiO RR13 est actuellement disponible en versions noire et argentée. Son prix est fixé à environ 50 USD, ce qui est un montant abordable pour un appareil audio de qualité et un accessoire moderne. Étant donné la popularité des produits de cette marque sur le marché ouzbek, nous pourrions bientôt voir le gadget dans les magasins locaux.