Ugreen et Honkai: Star Rail présentent un nouveau chargeur 45 W

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Ugreen et Honkai: Star Rail présentent un nouveau chargeur 45 W

Ugreen, l'une des marques leaders mondiales de fabrication d'accessoires, a dévoilé un chargeur spécial pour les fans du célèbre jeu Honkai: Star Rail. Cette nouveauté attire l'attention non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par son design unique destiné au public gamer. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouvel appareil dispose d'une puissance de 45 W, permettant la charge rapide des smartphones modernes, des tablettes et même des ordinateurs portables compacts. La principale particularité de l'appareil est son boîtier bleu conçu dans le style de l'univers de Honkai: Star Rail, orné de symboles du jeu. De plus, le kit comprend une sangle brandée spéciale pour smartphone.

Design compact et commodité de voyage

Les ingénieurs d'Ugreen ont porté une attention particulière à l'ergonomie de l'appareil. La prise du chargeur est pliable, ce qui permet d'économiser de l'espace et d'éviter de rayer d'autres objets lors du transport dans un sac. Les dimensions de l'appareil sont de 100 x 100 x 36,5 mm, pour un poids de seulement 49,5 grammes.

Techniquement, l'appareil est équipé d'un port USB-C. La technologie de transmission de puissance de 45 W est aujourd'hui un standard pour la plupart des smartphones flagships et des gadgets du segment moyen. Cette puissance est suffisante non seulement pour les téléphones mobiles, mais aussi pour les consoles de jeux portables (comme la Nintendo Switch).

Prix et accessibilité

Actuellement, ce produit est commercialisé sur le marché chinois au prix de 119 yuans (environ 17 dollars US). Une telle stratégie de prix abordable aide la marque Ugreen à renforcer sa position parmi les jeunes et les passionnés de jeux. Les produits Ugreen étant très populaires sur le marché ouzbek, nous pourrions bientôt voir ce modèle dans les boutiques en ligne locales.

Il convient de noter que la collaboration entre les marques technologiques et les jeux vidéo populaires est devenue une tendance ces dernières années. De telles collaborations transforment un équipement technique ordinaire en un accessoire de collection. Le partenariat avec un jeu comme Honkai: Star Rail, qui compte des millions de fans à l'échelle mondiale, devrait être un coup marketing réussi pour Ugreen.

UgreenHonkai Star RailTechnologieGadgetChargeur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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