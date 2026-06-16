Nouveaux tourniquets de nouvelle génération déployés dans le métro de Moscou : début de la mise à jour technologique

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Nouveaux tourniquets de nouvelle génération déployés dans le métro de Moscou : début de la mise à jour technologique

Le processus de test et de mise en service de tourniquets de nouvelle génération, fabriqués dans la capitale russe, a débuté à la station « Delovoy tsentr » du métro de Moscou. Ces appareils se distinguent radicalement des modèles précédents non seulement par leur design, mais aussi par leurs capacités technologiques avancées. Selon ixbt.com, huit de ces appareils sont actuellement installés dans le vestibule ouest de la station, et ce nombre devrait augmenter de neuf unités prochainement. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les nouveaux tourniquets sont conçus avec un boîtier compact et ergonomique, permettant une utilisation plus efficace de l'espace de la station. Selon les représentants du département des transports de Moscou, ces équipements augmentent considérablement la capacité de flux des passagers. Cela contribuera à réduire les files d'attente dans les stations de métro, particulièrement pendant les heures de pointe (rush hour).

Systèmes de paiement et solutions innovantes

Le principal avantage de ces appareils réside dans leur polyvalence. Ils sont adaptés à toutes les méthodes de paiement modernes. Plus précisément, les passagers peuvent payer leur trajet via :

  • Les cartes virtuelles « Troyka » ;
  • Le système de paiement rapide (SBP) ;
  • La technologie de reconnaissance faciale (Face Pay).
De plus, les tourniquets sont équipés d'indicateurs colorés et d'un système de retour haptique (vibration). Cette fonction permet au passager de savoir rapidement si le paiement a été effectué avec succès. Actuellement, les équipements sont installés sur des plateformes temporaires, tandis que les travaux de montage final et de configuration sont en cours.

Plans futurs et efficacité

Comme l'a souligné Maxim Liksutov, vice-maire de Moscou, ce projet fait partie d'un vaste programme de modernisation. Selon le plan, plus de 4 500 tourniquets de nouvelle génération seront installés dans le métro de la capitale, le cercle central de Moscou et les diamètres centraux d'ici fin 2031.

La nouvelle conception permet d'augmenter le nombre de couloirs de passage dans les stations de 20 %. Il s'agit d'un indicateur crucial pour le système de transport d'une mégapole. Les appareils fonctionnent plus rapidement que les modèles précédents, assurant une efficacité accrue dans la gestion du flux de passagers.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, l'utilisation d'expériences innovantes similaires lors de la modernisation du métro de Tachkent, notamment l'extension de la reconnaissance faciale et des systèmes de paiement sans contact, pourrait créer des commodités supplémentaires pour les passagers.

Métro de MoscouTechnologieTourniquetInnovationTransport
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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