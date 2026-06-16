Telegram bloqué en Inde : fraudes lors des examens nationaux en cause

Le gouvernement indien a ordonné l'interdiction temporaire de l'utilisation du messager Telegram à l'approche des examens d'entrée dans les plus grandes écoles de médecine du pays (NEET (UG)). Cette décision a été prise afin de limiter les activités de groupes criminels impliqués dans la vente illégale de questions d'examen et la fraude envers les étudiants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Selon les données de la National Testing Agency (NTA), les restrictions seront en vigueur jusqu'au 22 juin. Cette mesure a été jugée nécessaire pour assurer la sécurité de l'information pendant les tests de rattrapage prévus le 21 juin. L'agence s'inquiète du fait que les fraudeurs utilisent la plateforme pour diffuser de fausses copies d'examen et propager de la désinformation parmi les candidats.

La fonction d'édition des messages pourrait également être limitée

On s'attend à ce que Telegram ne soit pas seulement totalement bloqué, mais que certaines de ses fonctionnalités soient également mises sous contrôle. Plus précisément, le gouvernement a demandé à l'administration du messager de désactiver la possibilité d'éditer les messages jusqu'au 30 juin. Les responsables de la NTA soulignent que les fraudeurs utilisent précisément cette fonction pour créer de fausses preuves suggérant que les questions d'examen auraient été divulguées plus tôt.

Ces mesures drastiques sont mises en œuvre conformément à l'article 69A de la loi indienne sur les technologies de l'information. Cet article donne à l'État le droit de bloquer des services et du contenu en ligne afin de maintenir l'ordre public. Cependant, cette décision a été vivement critiquée par les défenseurs des droits numériques.

Des organisations telles que l'Internet Freedom Foundation qualifient le blocage complet de la plateforme Telegram de « mesure disproportionnée ». Selon elles, il serait plus efficace de lutter uniquement contre le contenu illégal plutôt que de bloquer un moyen de communication entier. Les experts considèrent ce blocage comme une solution temporaire qui ne règle pas la racine du problème.

Le plus grand marché du messager est menacé

L'Inde est le plus grand marché mondial pour Telegram en termes de nombre de téléchargements. Par conséquent, cette interdiction temporaire pourrait avoir un impact significatif sur la réputation mondiale et la base d'utilisateurs du messager. Néanmoins, au moment de la publication des informations, il a été observé que Telegram était toujours actif en Inde et que la fonction d'édition fonctionnait encore.

Pour rappel, la controverse entourant les examens NEET (UG) a débuté le mois dernier suite à un scandale de fuite de questions. Une enquête fédérale est actuellement en cours et le gouvernement tente de réformer le système national de tests. La situation liée à Telegram est une preuve supplémentaire du renforcement du contrôle sur les plateformes numériques en Inde.