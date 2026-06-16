Nouveau leader des gadgets AI : Plaud dépasse les 100 millions de dollars de revenus

Le marché du matériel basé sur l'intelligence artificielle traverse actuellement une période complexe. Alors que de nombreuses startups échouent, Plaud a opéré un véritable tournant dans le secteur grâce à son approche innovante. Il a été révélé que le revenu annuel récurrent (ARR) de l'entreprise a dépassé la barre des 100 millions de dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Plaud se spécialise principalement dans la production d'appareils intelligents qui enregistrent les réunions et les négociations pour les transcrire et les analyser. À ce jour, l'entreprise a réussi à vendre plus de 2 millions d'appareils, notamment le Plaud Pin et des gadgets au format carte de crédit qui s'aimantent au dos des smartphones. Ce résultat est considéré comme un succès rare dans le segment du matériel AI.

Vers un futur sans écran

Le fondateur et PDG, Nathan Xu, a souligné que tandis que la plupart des entreprises d'AI se concentrent sur les logiciels derrière un moniteur, Plaud a choisi une voie différente. Selon lui, les communications réellement importantes ne se produisent pas via un clavier, mais lors de conversations spontanées. C'est pourquoi l'entreprise a créé une interface sans écran, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur leur interlocuteur.

Les appareils Plaud enregistrent les conversations, en génèrent un résumé (summary) et établissent une liste de tâches à accomplir. C'est devenu un outil extrêmement pratique, surtout pour les professionnels et les clients corporate qui assistent à de nombreuses réunions. Selon TechCrunch, la majeure partie des revenus de l'entreprise provient précisément des services d'abonnement.

Actuellement, près de 50 % des utilisateurs passent du forfait de base gratuit aux forfaits Pro ou illimités payants. L'entreprise ne vend pas d'abonnement logiciel séparé pour le moment ; pour utiliser les services payants, l'utilisateur doit posséder un appareil Plaud. L'année dernière, le modèle Plaud Pro à 179 dollars a été lancé, suivi cette année par le Plaud Pin S à un prix similaire.

Concurrence et expansion

Plaud développe non seulement des appareils physiques, mais aussi un écosystème logiciel. Récemment, la plateforme Plaud Teams pour les clients corporate et une application desktop traitant les enregistrements audio de réunions en ligne ont été lancées. Cela permet à l'entreprise de travailler non seulement avec des utilisateurs individuels, mais aussi avec de grandes structures commerciales.

Les appareils Plaud se distinguent par leur design compact et leur batterie longue durée ;

Les utilisateurs bénéficient de 300 minutes de transcription gratuite par mois ;

L'AI identifie automatiquement les points les plus importants de la conversation.

Cependant, la concurrence sur le marché s'intensifie. Des marques comme Anker, Viaim, Vibe et Pocket cherchent également à s'imposer dans ce segment avec leurs propres dictaphones AI et assistants intelligents. Malgré cela, Plaud conserve pour l'instant son leadership grâce à son modèle économique intégrant matériel et logiciel.