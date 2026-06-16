Un astéroïde géant et potentiellement dangereux s'approche de la Terre : record de 400 ans

Le 27 juin de cette année, l'astéroïde géant 152637 (1997 NC1) passera à proximité de la planète Terre. Selon la NASA, il s'agit du passage le plus proche de ce corps céleste par rapport à la Terre au cours des 400 dernières années. L'astéroïde passera à environ 2,57 millions de kilomètres de notre planète, soit 6,5 fois la distance entre la Terre et la Lune. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Bien que cet objet ait été classé comme « potentiellement dangereux » par les astronomes, les experts soulignent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce statut est attribué à tous les corps célestes massifs dont l'orbite est proche de celle de la Terre. Les calculs actuels montrent que l'astéroïde 152637 (1997 NC1) ne présente aucun risque de collision avec notre planète, non seulement lors de l'approche actuelle, mais également dans une perspective de 100 ans.

Cet astéroïde a été découvert pour la première fois en 1997 dans le cadre du programme NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking) de la NASA. Il appartient au groupe des « Atens », dont les orbites croisent celle de la Terre et pénètrent partiellement à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Ce rapprochement offre une opportunité de recherche unique pour les scientifiques, car le passage d'un objet aussi massif près de la Terre est un événement qui ne se produit qu'une fois par décennie.

Les scientifiques étudieront la taille exacte de l'astéroïde

Actuellement, des débats scientifiques se poursuivent concernant les dimensions exactes de l'astéroïde. Selon son niveau de luminosité, on estime que son diamètre pourrait varier de 900 mètres à 1,5 kilomètre. Le problème est qu'il est difficile de déterminer la taille d'un objet via des télescopes en se basant sur la réflexion de la lumière solaire : un corps massif de couleur sombre et un corps plus petit de couleur claire peuvent paraître identiques.

La NASA prévoit d'utiliser le système de radiolocation Goldstone Solar System Radar (GSSR) pour lever cette incertitude. Marina Brozovic, astronome au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, explique que la méthode radar permet de déterminer non seulement la position exacte de l'astéroïde, mais aussi sa forme, sa vitesse de rotation et sa composition.

Les passionnés d'astronomie d'Ouzbékistan pourraient également avoir l'occasion d'observer cet événement. Au moment de son approche maximale, la luminosité de l'astéroïde atteindra une magnitude de 10. Cette valeur est suffisante pour le voir avec de petits télescopes, voire des jumelles puissantes. Cette opportunité sera encore plus accessible pour les habitants de l'hémisphère Nord.

La prochaine occasion d'étudier cet astéroïde à une distance aussi courte et avec autant de détails ne se présentera qu'en 2088. Le dernier rapprochement massif similaire a eu lieu en janvier 2022 avec l'astéroïde 1994 PC1. Actuellement, les scientifiques compilent toutes les données pour perfectionner davantage les systèmes de sécurité spatiale.