Rivian licencie des centaines d'employés après le début des livraisons du R2 SUV

La marque américaine de véhicules électriques Rivian a annoncé des coupes massives une semaine après avoir commencé la livraison de ses SUV R2 très attendus. L'entreprise a décidé de se séparer de centaines d'employés, ce qui soulève des questions sur les plans futurs et la stabilité financière de la marque. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon TechCrunch, ces réductions représentent moins de 2 % de l'effectif total de l'entreprise. La direction de Rivian qualifie cette mesure de restructuration stratégique nécessaire pour accroître l'efficacité opérationnelle et mener l'entreprise vers une échelle plus rentable. Il convient de noter qu'il s'agit de la quatrième vague de licenciements au sein de l'entreprise depuis le début de 2024.

Les services et le marketing touchés

Selon le communiqué de l'entreprise, les nouvelles coupes concernent principalement les équipes de service et de relation client, y compris les départements de vente et de marketing. Rivian s'efforce actuellement de rendre son activité rentable, mais ce chemin s'avère bien plus complexe que prévu.

Selon les données, Rivian a accumulé des pertes totales proches de 30 milliards de dollars. Auparavant, l'entreprise visait à atteindre son premier bénéfice net d'ici 2027. Cependant, ce délai a été repoussé en mars de cette année, principalement en raison des investissements massifs consacrés au développement des technologies de conduite autonome.

Partenariat avec Uber et l'avenir des robotaxis

Malgré les difficultés financières, Rivian reçoit également des nouvelles positives. Uber a annoncé son intention d'investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans la marque Rivian et d'acheter 50 000 SUV R2. Ces véhicules sont destinés à être utilisés comme robotaxis à l'avenir.

Toutefois, certains doutes subsistent. Actuellement, Rivian ne propose que des systèmes d'assistance sous contrôle du conducteur et n'a pas encore démontré de capacités de conduite totalement autonome en pratique. Néanmoins, le partenariat avec Uber devrait apporter un soutien financier crucial à l'entreprise dans ces moments difficiles.

Alors que l'intérêt pour les véhicules électriques croît également sur le marché ouzbek, les problèmes mondiaux de startups comme Rivian montrent à quel point la concurrence dans le secteur est féroce. Pour survivre face à Tesla et aux autres géants automobiles traditionnels, Rivian doit assurer non seulement sa stabilité technologique, mais aussi économique.