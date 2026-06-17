Un ancien ingénieur de SpaceX applique la technologie des fusées à l'énergie géothermique

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Un ancien ingénieur de SpaceX applique la technologie des fusées à l'énergie géothermique

Critical Energy, une startup fondée par un ancien ingénieur de SpaceX, a levé 22 millions de dollars pour révolutionner le secteur de l'énergie géothermique. L'entreprise vise à accroître l'efficacité des sources d'énergie renouvelables en créant des turbines modulaires basées sur les principes des moteurs de fusées. Ce projet devrait être une étape cruciale pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), le potentiel de l'énergie géothermique est estimé à 42 terawatts à travers le monde. Ce chiffre est deux fois supérieur à la quantité totale d'énergie consommée par l'humanité l'année dernière. D'après TechCrunch, Critical Energy vise précisément à combler la principale lacune technologique dans l'exploitation de cette immense ressource : le manque de turbines flexibles et compactes.

De la technologie des fusées à l'énergie

Le fondateur et dirigeant de la startup, Spencer Jackson, a précédemment travaillé chez SpaceX sur les moteurs de fusées Falcon Heavy, Starship et Raptor. S'appuyant sur son expérience, il propose de produire des turbines sous forme modulaire en usine. Actuellement, l'assemblage sur site de grandes turbines pour les centrales géothermiques prend des mois, voire des années. Critical Energy entend accélérer et réduire le coût de ce processus.

Les fonds levés seront alloués à la construction du premier projet de 2,5 MW de l'entreprise. Jackson souligne que l'énergie géothermique pourrait surpasser les technologies de fusion et de fission nucléaires dans un avenir proche. « L'énergie géothermique les battra avec une marge considérable. Dans quatre ou cinq ans, nous prévoyons de fournir plusieurs GW par an », déclare-t-il.

Une solution pour les centres de données

Le développement de l'énergie géothermique est particulièrement crucial pour les géants de la technologie. Selon des rapports récents, les technologies géothermiques modernes pourraient alimenter les deux tiers des nouveaux centres de données (data-centers) d'ici 2030. Cela répondrait au besoin d'une source d'énergie stable à l'ère de l'AI et du cloud computing.

Critical Energy souhaite adopter la stratégie utilisée par Tesla et SpaceX : produire avec le temps toutes les pièces détachées dans ses propres usines. Pour l'instant, certaines pièces sont achetées sur le marché extérieur, mais comme les composants des turbomachines ressemblent à ceux des moteurs de fusées, leur fabrication a commencé dans des ateliers spécialisés.

La première centrale géothermique de l'entreprise devrait être opérationnelle en 2027. Elle sera installée dans un lieu similaire aux zones géothermiques existantes d'Islande ou du nord de la Californie. Le plan à long terme de la startup est ambitieux : produire des turbines d'une capacité de 300 GW par an d'ici 2045. Cela pourrait jouer un rôle décisif dans l'abandon mondial des combustibles fossiles.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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