Le métro de Moscou abandonne les logiciels étrangers pour Linux

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Le métro de Moscou abandonne les logiciels étrangers pour Linux

Le métro de Moscou a lancé un projet d'envergure pour migrer l'ensemble de son infrastructure informatique et de billettique vers le système d'exploitation Astra Linux, développé en Russie. Cette étape stratégique vise à réduire la dépendance du système de transport envers les technologies étrangères et à renforcer la cybersécurité. Selon CNews, des dizaines de milliers d'appareils fonctionneront sur la nouvelle plateforme d'ici trois ans. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Dans le cadre du projet, les caisses, les distributeurs de billets, les terminaux d'information et les tourniquets utilisés quotidiennement par les passagers seront entièrement mis à jour. Les versions Desktop, Server et Embedded d'Astra Linux ont été choisies comme plateforme logicielle unique. Cela permettra d'unifier les serveurs internes du métro et les petits appareils de service aux passagers dans un seul écosystème.

Questions d'indépendance technologique et de sécurité

Selon les informations fournies par la société "Grup Astra", la première phase du projet s'est achevée avec succès. D'ici 2025, le métro aura acquis les licences pour différentes éditions du système d'exploitation. Un accent particulier est mis sur la version Embedded, destinée aux systèmes embarqués et aux terminaux libre-service. À l'avenir, plus de 6 000 terminaux de paiement et tous les tourniquets devraient être migrés vers ce système.

Les représentants du gouvernement de Moscou soulignent que le passage au nouveau système est non seulement une nécessité politique ou économique, mais aussi technique. Face au départ des fournisseurs de logiciels étrangers du marché, assurer le fonctionnement stable d'infrastructures critiques comme les transports est devenu une priorité. Tous les nouveaux appareils installés seront désormais équipés d'Astra Linux par défaut.

En Ouzbékistan, la question de la numérisation des systèmes de transport et de l'utilisation de solutions locales est également d'actualité. Le métro de Tachkent modernise également progressivement ses systèmes de paiement et ses processus de surveillance ces dernières années. L'expérience russe montre que les grandes mégapoles préfèrent s'appuyer sur des systèmes d'exploitation open source ou nationaux pour éviter les interruptions technologiques imprévues.

Changements dans d'autres villes

Ces changements à Moscou servent de modèle pour d'autres grandes villes russes. Par exemple, le métro de Saint-Pétersbourg se prépare également à migrer ses tourniquets vers des logiciels locaux. Les travaux devraient s'achever d'ici mars 2027. Selon les experts, une telle migration massive renforcera la position des systèmes basés sur Linux dans le secteur des transports.

Globalement, ce projet poursuit les objectifs suivants :

  • Mettre fin à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de logiciels étrangers ;
  • Accroître la résilience des infrastructures critiques face aux cyberattaques ;
  • Simplifier la mise à jour et la gestion centralisée des logiciels ;
  • Prolonger la durée de vie des équipements grâce à un OS optimisé.
À l'issue du projet, le métro de Moscou devrait devenir l'un des plus grands réseaux de transport au monde fonctionnant sous Linux. Cela servira de base pour une mise en œuvre plus large de systèmes de transport intelligents à l'avenir.

TechnologieLinuxMétroLogicielAstra Linux
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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