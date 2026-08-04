Les créateurs de DesignArena lèvent 7,9 millions de dollars pour l’IA

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Les créateurs de DesignArena lèvent 7,9 millions de dollars pour l’IA

La société Intelligence, à l’origine de la plateforme DesignArena, qui vise à insuffler un sens esthétique et un goût humain aux modèles d’intelligence artificielle, a bouclé un tour de financement d’amorçage de 7,9 millions de dollars. Menée par Index Ventures, l’opération a également réuni les fonds de capital-risque réputés Conviction, A* et Valkyrie. Ces fonds permettront de renforcer le rôle de l’évaluation humaine dans l’amélioration des capacités des modèles d’IA en matière de conception et de création visuelle. Techcrunch.com rapporte que.

Selon ixbt.com, la société a été fondée en 2025 par un groupe d’étudiants avant la fin de leurs études. Ils avaient d’abord commencé à travailler sur un moteur de création de jeux vidéo basé sur l’intelligence artificielle, mais les jeux générés par les modèles, bien que fonctionnels, manquaient d’intérêt et de goût humain. Les fondateurs ont ainsi eu l’idée de recueillir des retours humains authentiques à grande échelle, donnant naissance à DesignArena, un outil utilisé aujourd’hui par 5,3 millions de personnes dans le monde.

Fonctionnement et modèle économique de la plateforme

Pour les utilisateurs ordinaires, DesignArena fonctionne via une fenêtre de prompts semblable à celle de ChatGPT. Elle propose des menus spécialisés pour les sites web, les images et des dizaines d’autres formats visuels. Après avoir saisi une requête et un style, l’utilisateur reçoit plusieurs options et les classe de la meilleure à la moins bonne. Cette approche fournit des données d’évaluation humaine essentielles aux principaux laboratoires d’IA.

Aujourd’hui, la plateforme Intelligence affiche un revenu récurrent annualisé (ARR) de 60 millions de dollars. Les entreprises d’intelligence artificielle ont besoin de retours utilisateurs précis et fiables pour améliorer leurs modèles de génération de contenus multimédias. L’équipe dirigée par Grace Li comble précisément cette lacune, en servant de pont analytique essentiel pour les principaux laboratoires et en générant des revenus récurrents.

Les tests automatisés face à la supériorité du goût humain

La collecte de retours humains constitue une alternative importante aux benchmarks automatisés. Même si les systèmes automatisés peuvent traiter de grands volumes, ils sont plus faciles à manipuler. DesignArena permet de suivre les préférences des utilisateurs sur différents continents et leur évolution au fil du temps. Elle montre par exemple que les designs web en Asie tendent davantage vers un style maximaliste.

Cependant, toutes les initiatives dans ce domaine ne rencontrent pas le même succès. Yupp, un projet similaire, a été contraint de cesser ses activités cette année, moins d’un an après son lancement, malgré avoir levé 33 millions de dollars. Les nouveaux investissements obtenus par Intelligence permettront donc à la société de consolider sa position sur le marché et de développer sa technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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