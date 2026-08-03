Un dirigeant du RB Leipzig dément les informations sur le transfert de Yan Diomande

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Un dirigeant du RB Leipzig dément les informations sur le transfert de Yan Diomande

La direction du RB Leipzig, l’un des clubs de premier plan de la Bundesliga, a vivement réagi aux informations faisant état du transfert de sa jeune pépite Yan Diomande au Real Madrid. Selon Sky Germany, le directeur du club, Marcel Schäfer, a catégoriquement démenti les affirmations concernant un accord qui a fait grand bruit dans la presse et a précisé que les négociations n’étaient pas terminées. Cette information a été rapportée par Goal.com .

Les incertitudes autour du transfert et les rumeurs en ligne

Ces dernières semaines, l’ailier ivoirien de 19 ans est devenu l’un des jeunes footballeurs les plus suivis en Europe. Plusieurs médias et journalistes sportifs réputés, dont Fabrizio Romano, avaient affirmé que le transfert du joueur au club madrilène, pour un montant record, avait déjà été conclu et Romano avait même utilisé sa célèbre formule. Selon lui, la valeur totale de l’opération devait atteindre 132 millions d’euros, dont 122 millions de paiement garanti et 10 millions de bonus.

Cependant, le directeur général du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a déclaré ouvertement que ces informations étaient totalement fausses. Selon lui, certains prétendus experts exagèrent la situation en relayant les dernières nouvelles du marché des transferts. Schäfer n’a pas nié l’existence d’un dialogue entre les clubs, mais a souligné qu’aucune étape finale n’avait encore été franchie et qu’aucun accord officiel n’avait été conclu.

Les circonstances intrigantes du départ du joueur

Dans le contexte du battage médiatique autour du transfert, les mouvements de Yan Diomande attirent également l’attention des supporters et des spécialistes. Le talentueux joueur, auteur de 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, n’apparaît plus lors des derniers matchs de son équipe. Il a notamment manqué le match amical contre le SC Verl et n’a pas rejoint le stage de préparation en Autriche avec l’équipe première.

D’après Goal.com, le joueur aurait trouvé un accord verbal avec le Real Madrid concernant les conditions de son contrat. Malgré cela, les discussions sur la structure des paiements entre les clubs se poursuivent. En outre, un autre facteur important complique le transfert : les litiges juridiques entre les anciens et les actuels agents du joueur doivent également être réglés.

Yan DiomandeRB LeipzigReal MadridMarcel SchäferTransfert
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Jahongir Tursunov
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