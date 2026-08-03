Julián Álvarez commence l’entraînement avec l’Atlético, les espoirs du Barça s’envolent

L’attaquant de la sélection argentine Julián Álvarez a commencé à suivre un programme spécial de préparation physique élaboré par le staff technique de l’Atlético de Madrid. Selon Marca, la reprise des contacts entre le joueur et son club indique que les tensions autour de son avenir lors du mercato estival se sont quelque peu apaisées. Goal.com le rapporte .

On le sait, l’attaquant de 26 ans avait ouvertement déclaré pendant la Coupe du monde qu’il souhaitait relever de nouveaux défis, laissant entendre son intention de quitter le club. La situation autour de lui s’était alors tendue, tandis que le FC Barcelone était devenu la principale cible de transfert du joueur. Cependant, les derniers événements constituent un sérieux obstacle aux plans des Catalans.

Problèmes de transfert et conflit entre les clubs

Bien qu’il passe les derniers jours de ses vacances, Álvarez a commencé dès le 1er août des séances individuelles spéciales en dehors du centre d’entraînement de l’Atlético. Ce programme physique de neuf jours, conçu par les entraîneurs, doit permettre au joueur de retrouver une condition optimale pour la nouvelle saison.

Les relations entre les Madrilènes et les Catalans se sont toutefois fortement dégradées. La direction de l’Atlético a accusé le FC Barcelone d’avoir négocié avec le joueur dans son dos et a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et de la FIFA. Le directeur général du club de la capitale, Miguel Ángel Gil Marín, a fermement déclaré que l’Atlético ne négocierait pas avec Barcelone dans les circonstances actuelles.

Diego Simeone et les perspectives d’avenir

Malgré le conflit juridique entre les clubs, les relations personnelles entre Julián Álvarez et l’entraîneur Diego Simeone restent positives. Le joueur et le technicien ont continué à échanger même au plus fort des rumeurs de transfert.

La direction de l’Atlético estime que les agents du joueur, plutôt qu’Álvarez lui-même, sont responsables de la situation. Le club a cité l’exemple d’Antoine Griezmann, rappelant comment l’attaquant français avait regagné la confiance des supporters et de la direction après les controverses liées à Barcelone.