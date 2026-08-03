Apple a enfin mis à jour l’assistant vocal Siri, mais cette nouveauté n’a étonnamment pas fait grand bruit

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Apple a enfin mis à jour l’assistant vocal Siri, mais cette nouveauté n’a étonnamment pas fait grand bruit

Apple a présenté en juillet, dans la version bêta publique d’iOS 27, l’assistant Siri doté de fonctionnalités d’intelligence artificielle, maintes fois retardées. Selon ixbt.com, l’assistant vocal mis à jour a enfin commencé à remplir pleinement les fonctions promises : comprendre le contexte personnel, répondre aux questions grâce aux connaissances du monde et retrouver les informations importantes stockées sur l’iPhone. Malgré cela, cette nouveauté n’a pas suscité l’enthousiasme ni le buzz attendus dans le monde de la technologie. Comme le rapporte Techcrunch.com le confirme.

Au fil des mois et des années, le domaine de l’intelligence artificielle s’est développé à une vitesse fulgurante. Aujourd’hui, les outils d’intelligence artificielle avancés offrent des capacités de haut niveau : création de logiciels, exécution de tâches complexes en plusieurs étapes, collaboration avec les humains sur un ordinateur, raisonnement, analyse et création de contenu. Être simplement un chatbot fonctionnel ou un assistant basique n’est plus considéré comme une avancée technologique majeure.

Les capacités et les nouvelles fonctions de Siri

Cela ne signifie toutefois pas que le nouveau Siri présenté par Apple est inutile ou sans valeur. L’entreprise a pleinement atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Les utilisateurs peuvent désormais dialoguer naturellement avec Siri sous forme de questions-réponses. Des réglages permettant de modifier la vitesse et le ton des réponses vocales ont également été ajoutés. Vous pouvez aussi échanger avec l’assistant par écrit ou utiliser une application dédiée qui tient compte des conversations précédentes.

Le Siri mis à jour comprend en profondeur le contexte personnel de son propriétaire. Il retrouve facilement des photos, des e-mails, des contacts, des messages ou des rendez-vous du calendrier dont l’emplacement exact n’est pas mémorisé. Par exemple, si vous lui demandez de retrouver le dernier reçu enregistré, l’assistant le localise et l’affiche immédiatement, sans vous demander où il se trouve. Il peut également lire des informations comme le numéro d’un permis de conduire photographié ou un QR code capturé en screenshot pour accéder à un site web.

Une aide pratique pour les tâches quotidiennes

L’assistant permet désormais d’ouvrir des sites web, de créer des itinéraires, d’écouter de la musique, de retoucher des photos, de rédiger des e-mails et de lancer des ressources audio. Siri lit maintenant correctement et précisément la chanson, le podcast ou l’audiobook demandé dans l’application appropriée. Même si cela paraît simple, cette fonction posait auparavant des problèmes.

Les possibilités proposées incluent également la discussion d’idées, l’apprentissage d’un nouveau sujet ou la recherche d’une recette à partir des ingrédients disponibles dans le réfrigérateur. Il est aussi possible de connaître précisément, selon sa localisation, la date du concert de son groupe préféré ou d’un événement donné. Grâce à la caméra, il est devenu plus facile d’examiner les objets qui nous entourent ou de partager l’addition d’un restaurant avec des amis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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