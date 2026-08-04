Samsung Galaxy F70 Pro présenté : 6000 mA·ch et Galaxy AI

La société Samsung a officiellement présenté son nouveau Galaxy F70 Pro 5G smartphone destiné au segment de prix moyen. Proposant des technologies avancées et un support logiciel de longue durée à un prix abordable, cet appareil suscite un vif intérêt sur le marché mobile. Cette information est rapportée par Ixbt.com, qui la rapporte.

Selon les informations d’ixbt.com, le nouveau smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces de haute qualité prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus+ fiable et offre une résolution Full HD+.

Caractéristiques techniques et performances

L’appareil est animé par un processeur Snapdragon 6 Gen 3, qui fournit une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes et les jeux légers. Le smartphone fonctionne sous le dernier système d’exploitation Android 16 , avec l’interface propriétaire One UI 8.5.

L’une des principales particularités du modèle réside dans ses capacités d’intelligence artificielle : le Galaxy F70 Pro 5G intègre les fonctions Galaxy AI, notamment Circle to Search ainsi que la transcription des enregistrements vocaux en texte grâce à l’intelligence artificielle.

Appareil photo et autonomie

Pour la photo, le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et d’un appareil photo grand-angle de 5 mégapixels. La caméra frontale est un module de 12 mégapixels prenant en charge la technologie HDR.

L’un des principaux atouts de l’appareil est sa batterie. D’une capacité de 6000 mA·ch, elle permet aux utilisateurs de profiter longtemps du smartphone sans se soucier de l’autonomie. Le smartphone prend également en charge la 5G double bande, le Wi-Fi ac, le Bluetooth, l’USB Type-C, l’OTG et la technologie NFC.

Le fabricant offre à ce modèle une garantie logicielle particulièrement longue : les utilisateurs recevront des mises à jour Android et des correctifs de sécurité pendant 6 ans. Le modèle sera commercialisé en vert et en noir.

Grâce à des remises spéciales destinées aux premiers acheteurs, les prix de l’appareil sont les suivants :