Les capacités photo du smartphone Samsung Galaxy S27 Pro dévoilées

La sud-coréenne Samsung travaille sur ses nouveaux smartphones haut de gamme, dont la présentation est attendue l’an prochain. De premiers détails importants sur les appareils de la série Galaxy S27, notamment les modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra, sont apparus en ligne. Beaucoup s’interrogent sur l’influence de ces évolutions sur le choix des utilisateurs et sur les différences entre les modèles haut de gamme. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées par ETNews, les futurs Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra haut de gamme disposeront d’appareils photo principaux et ultra grand-angle similaires. Plus précisément, les deux smartphones seront équipés d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels. Toutefois, la principale différence entre les appareils en matière de photographie devrait concerner le téléobjectif.

Principales différences entre les modèles

Selon l’analyse des spécialistes, le Galaxy S27 Ultra conservera ses capacités avancées et sera doté d’un appareil photo périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x. De son côté, la version Galaxy S27 Pro devrait intégrer un module téléobjectif simplifié de 12 mégapixels, avec un zoom optique 3x. Si ces informations se confirment, l’écart entre les versions Pro et Ultra en matière de photographie sera encore plus marqué que prévu.

Selon les observateurs du secteur, cette décision de Samsung pourrait s’expliquer par la hausse des prix des puces et des composants mémoire sur le marché international. La commercialisation d’une version dépourvue du module périscopique plus coûteux permettrait à l’entreprise de maintenir le prix des nouveaux smartphones au niveau de celui de la génération actuelle et d’éviter une nouvelle forte hausse tarifaire.

Caractéristiques photo des modèles de base

Le rapport d’ETNews évoque également les capacités photo des Galaxy S27 et Galaxy S27+, les modèles d’entrée de gamme de la série. D’après ces informations, ces appareils standard ne connaîtraient pas de changements majeurs au niveau de leur système photo. Ils devraient présenter les caractéristiques techniques suivantes :

Appareil photo avec capteur principal de 50 mégapixels

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels

Zoom optique 3x et module téléobjectif de 10 mégapixels

Pour l’instant, Samsung n’a fait aucune annonce officielle concernant sa future gamme de smartphones haut de gamme. Ces premières informations suscitent toutefois de vives discussions parmi les passionnés de technologie et les analystes. L’impact de la stratégie visant à stabiliser les prix et à différencier les composants sur la demande du marché ne sera connu qu’avec le temps.