Bernardo Silva explique pourquoi il a rejoint le Real Madrid

Après l’expiration de son contrat avec Manchester City, le milieu de terrain expérimenté Bernardo Silva, arrivé au Real Madrid en tant qu’agent libre, a effectué son premier entraînement au centre de Valdebebas. Le Portugais a reconnu que la nomination personnelle de son compatriote et entraîneur José Mourinho au poste d’entraîneur principal avait été un facteur déterminant dans son choix de rejoindre le club espagnol. C’est ce que rapporte Goal.com.

Dans une interview accordée à la télévision du Real Madrid, le joueur de 31 ans est revenu sur son transfert. Selon lui, la possibilité de jouer sous les ordres d’un célèbre technicien qui avait été son adversaire sur le terrain ces dernières années n’était pas seulement une étape temporaire, mais un rêve d’enfance et une occasion unique.

L’influence de José Mourinho et les souvenirs d’enfance

Dans son interview, Silva a souligné le rôle exceptionnel de l’entraîneur dans le football portugais. « Nous avons été adversaires à plusieurs reprises sur le terrain, mais nous sommes désormais du même côté. Je suis très heureux, car c’est un entraîneur qui compte énormément pour le football portugais », a déclaré le milieu de terrain.

Le footballeur n’a pas caché qu’il avait grandi en regardant les équipes dirigées par José Mourinho. « Depuis notre enfance, nous avons toujours regardé les matchs de ses équipes. Il a toujours porté le nom du Portugal vers les plus hauts sommets. J’ai hâte de commencer à travailler avec lui et d’apprendre à ses côtés », a-t-il ajouté.

Les premiers pas à Valdebebas et l’adaptation à l’équipe

Pour le joueur qui s’était illustré face au Paris Saint-Germain et lors d’autres confrontations en Ligue des champions, le premier entraînement avec sa nouvelle équipe a été éprouvant sur le plan physique. Après cette séance inaugurale à haute intensité, typique de Mourinho, Silva a partagé ses impressions.

« Je suis fatigué. Le premier entraînement a été difficile, mais je suis heureux d’avoir rencontré tout le monde et de faire connaissance avec mes coéquipiers », a-t-il reconnu. Il s’est également réjoui de retrouver dans la même équipe des joueurs qui avaient souvent été ses adversaires en Ligue des champions.

Il était impossible de refuser l’offre du Real Madrid

Après plusieurs brillantes saisons en Premier League, il a souligné qu’il était impossible de refuser une offre du club royal. Selon le footballeur, l’histoire du club constitue l’argument principal et correspond parfaitement à ses ambitions personnelles.

« C’est très particulier et je suis extrêmement heureux d’être ici. Il n’est pas nécessaire de trop parler de ce club : son histoire parle d’elle-même », a conclu Bernardo Silva.