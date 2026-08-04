AnTuTu dévoile le classement de juillet des smartphones sous-flagship les plus puissants

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AnTuTu dévoile le classement de juillet des smartphones sous-flagship les plus puissants

Le célèbre benchmark AnTuTu a publié le classement des smartphones sous-flagship les plus puissants au monde, établi à l’issue de juillet 2026. Selon ixbt.com, le modèle Honor 600 Pro arrive en tête de cette prestigieuse liste et est reconnu comme le sous-flagship le plus puissant au monde. Ces résultats montrent clairement quelles marques du marché des technologies mobiles offrent les meilleures performances aux utilisateurs. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les résultats du classement, les six premières places sont occupées par des appareils fonctionnant avec différentes versions de la plateforme MediaTek Dimensity 8500. En particulier, le Honor 600 Pro, qui occupe la première place, repose sur le système monopuce Dimensity 8550 Elite. Il convient de préciser que la version mondiale de ce smartphone est construite autour d’un autre processeur, le Snapdragon 8 Elite, tandis que la version destinée au marché chinois bénéficie d’une base technique différente.

La domination des processeurs MediaTek

Les modèles occupant les trois premières places méritent également l’attention. L’Oppo Reno 16, équipé de la puce Dimensity 8550 Super, arrive en deuxième position, tandis que le smartphone Honor Win Turbo, appartenant lui aussi à la marque Honor, prend la troisième place. Comme le modèle en tête, cet appareil fonctionne avec la plateforme Dimensity 8550 Elite. Dans l’ensemble, le fait que tous les smartphones du top 10 de juillet reposent exclusivement sur des processeurs MediaTek illustre un tournant important sur le marché technologique.

Le classement présenté par AnTuTu ne se limite pas aux sous-flagships : il reflète également les performances globales du mois. Selon le rapport, tous les résultats ont été établis à partir des scores moyens obtenus par les appareils entre le 1er et le 31 juillet 2026. Afin de garantir la transparence de la méthodologie, seuls les modèles ayant fait l’objet d’au moins 1000 tests valides sur le marché chinois ont été inclus dans la liste.

Les autres modèles du classement

Selon les experts, ces tests aident les acheteurs à prendre des décisions éclairées lors de leur achat et à choisir la technologie la plus performante adaptée à leurs besoins. Voici plusieurs autres appareils réputés qui figurent parmi les sous-flagships les plus puissants selon le bilan de juillet :

  • Redmi Turbo 5 — un représentant de la série présent dans le top 10
  • D’autres modèles avancés de sous-flagships basés sur MediaTek Dimensity
  • Les principaux appareils de test ayant obtenu de très bons résultats sur le marché chinois
Ces résultats confirment une fois de plus l’intensité de la concurrence sur le marché des processeurs mobiles. Le renforcement notable de la position des puces MediaTek dans les segments des flagships et des sous-flagships laisse notamment présager une lutte technologique encore plus intense à l’avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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