ChatGPT en tête des dépenses en intelligence artificielle du Congrès américain

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ChatGPT en tête des dépenses en intelligence artificielle du Congrès américain

Les représentants et les commissions du Congrès américain ont consacré l’immense majorité de leurs dépenses en outils d’intelligence artificielle au produit d’OpenAI au cours de l’année écoulée. Selon un rapport publié par CNBC, ChatGPT est devenu la plateforme d’intelligence artificielle la plus populaire et la plus financée par les législateurs américains. Selon Techcrunch.com qui rapporte.

D’après les registres de distribution de la Chambre des représentants, de ses commissions et des comptes institutionnels, près de 90 % du montant total consacré aux outils d’intelligence artificielle jusqu’au 31 mars 2025 revenait à OpenAI. Ce chiffre montre que la demande de technologies modernes augmente fortement au sein des institutions politiques.

Indicateurs financiers et montant des dépenses

Selon CNBC, le Congrès a dépensé au total plus de 113 740 dollars américains dans les technologies d’intelligence artificielle. Sur cette somme, 100 580 dollars ont été consacrés à ChatGPT au moyen de 798 transactions. Ces flux financiers montrent clairement à quel point les organes législatifs dépendent des solutions d’intelligence artificielle dans leur travail quotidien.

La concurrence est également présente dans ce domaine : le service Claude d’Anthropic, l’un des principaux concurrents d’OpenAI, arrive en deuxième position. Au total, 13 160 dollars ont été dépensés pour Claude dans le cadre de 37 transactions. Il convient de préciser que ces chiffres n’incluent pas les services d’intelligence artificielle accessibles via des comptes gratuits ou intégrés à d’autres offres logicielles plus larges, mais uniquement les dépenses directes.

Approches selon les partis politiques

Le rapport relève des différences entre les représentants des partis politiques dans l’achat d’outils d’intelligence artificielle. Les bureaux rattachés au Parti démocrate ont notamment consacré 54 165 dollars aux dépenses d’intelligence artificielle. Ce montant est plus de trois fois supérieur aux 15 782 dollars dépensés par les bureaux du Parti républicain.

Malgré cela, les représentants des deux forces politiques utilisent activement les capacités de l’intelligence artificielle dans leur travail quotidien. Ces technologies sont déjà devenues des outils importants pour accélérer les processus législatifs et travailler sur les documents.

Comment le personnel du Congrès utilise-t-il l’intelligence artificielle ?

Le personnel de la Chambre utilise largement ChatGPT et d’autres outils modernes similaires pour accomplir différentes tâches. Il s’appuie notamment sur ces technologies dans les domaines suivants :

  • rédaction de notes et de documents analytiques ;
  • résumé et analyse de projets de loi ;
  • préparation de réponses aux demandes des électeurs ;
  • préparation de documents pour les auditions et les séances ;
  • recherche politique et tri des données ;
  • rédaction d’ébauches de publications pour les réseaux sociaux.
Cette tendance confirme que les processus de transformation numérique s’accélèrent dans les administrations publiques et que l’intelligence artificielle devient une aide indispensable pour les tâches bureaucratiques quotidiennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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